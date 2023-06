A45-Ausweichstrecke: Ab sofort gilt Tempo 30 auf Bundesstraße

Von: Torben Niecke

In Brügge sollen Tempo 30 und das Lkw-Durchfahrtsverbot kommen. Das bedeutet allerdings, dass noch Hinweisschilder für diese Anordnung gefertigt werden müssen. © Cornelius Popovici

Um den Lärm durch das stark angestiegene Verkehrsaufkommen auf der Volmestraße so gering wie möglich zu halten, herrscht ab sofort ein Tempolimit von 30 km/h auf der Ortsdurchfahrt Brügge.

Lüdenscheid - In einer Pressemitteilung informiert die Stadt Lüdenscheid darüber, dass mit sofortiger Wirkung eine Tempo 30 Zone auf der B54/ Volmestraße in Brügge eingerichtet werde. Grund für die die Senkung der Höchstgeschwindigkeit: Es wird sich erhofft, die Lärmbelastung für die Anwohner zu reduzieren. Die Beschilderung sei durch den Landesbetrieb Straßen.NRW eingerichtet worden.

Durch die Sperrung der A45 zwischen den Auffahrten Lüdenscheid Nord und Mitte ist das Verkehrsaufkommen auf der B54 in den vergangenen Monaten rapide anestiegen. Mit der Senkung der Geschwindigkeit auf 30 km/h für die komplette Ortsdurchfahrt Brügge und des Inkrafttretens des Lkw-Durchfahrtsverbots durch die voraussichtlich am Freitag, 9. Juni, aufgestellte Beschilderung, verspricht sich die Stadt eine Senkung des Lärmpegels.

Erst Tempo 30, dann Lkw-Durchfahrtsverbot

Die Reduzierung des Tempolimits habe sich bereits auf anderen Abschnitten der Bedarfsumleitung etabliert und fungiere als effektive „Lärmbremse“. Sowohl die Ortschaft Dahl als auch Priorei auf Hagener Gebiet nutzen die Tempo 30 Zonen an der Volmestraße bereits seit einiger Zeit, um den Geräuschpegel des Umleitung-Verkehrs zu reduzieren.

Überdies hinaus kündigt die Stadt an, dass in Brügge, so wie an den drei Autobahnauffahrten Nord, Mitte und Süd, Kontrollpunkte durch die Polizei eingerichtet wurden. Dort sollen Lkw überprüft werden können, ohne den Verkehrsfluss zu beeinträchtigen. Für alle Fahrzeuge über dreieinhalb Tonnen Gesamtgewicht sei dort. Ohne die nötige Ausnahmegenehmigung ende die Fahrt spätestens dort und sie müssten am Bahnhof wenden und den Rückweg antreten