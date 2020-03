An A45-Abfahrt: Abschleppwagen brettert in die Böschung - und muss abgeschleppt werden

Kurve nicht gepackt

+ © Markus Klümper Ausgerechnet ein Abschleppwagen musste am Sonntag selbst abgeschleppt werden. Der Fahrer hatte in der Abfahrt Lüdenscheid der A45 die Kurve nicht bekommen und war in die Böschung geraten. © Markus Klümper

Ausgerechnet ein Abschleppwagen musste am Sonntag abgeschleppt werden. Der Fahrer bekam in der A45-Abfahrt Lüdenscheid die Kurve nicht. Er rasselte in die Böschung.