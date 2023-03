A1, A45, B54: Autofahrer verfolgt und ausgebremst - „Ich war in Panik“

Von: Jan Schmitz

Aggressives Verhalten auf der A45: Ein Autofahrer aus Lüdenscheid „flüchtet“ auf die Bundesstraße. Auch dahin folgt der Unbekannte.

Lüdenscheid/Hagen – Nachdem am 19. März ein Autofahrer nachts von einem Fahrzeug zunächst auf der A45 bedrängt, verfolgt und auf der Rahmedestraße ausgebremst wurde, meldete sich ein weiterer Lüdenscheider in der Redaktion, der am vergangenen Sonntag ähnliches erlebt hatte.

Nach seinen Angaben war er auf der A1 zwischen den Autobahnkreuzen Wuppertal-Nord und Westhofen unterwegs, als er im Rückspiegel einen anthrazitfarbenen Fiat Punto mit auffallend blinkenden Scheinwerfern bemerkte. Der Fiat-Fahrer ließ sich zurückfallen, um kurz darauf wieder nah aufzufahren. Auch als der Lüdenscheider, der anonym bleiben möchte, auf die A45 abbog, war der Fiat noch hinter ihm. An der Anschlussstelle Hagen-Süd fuhr er von der Autobahn ab, der Fiat folgte.



An der T-Kreuzung zur B54 kam es dann zur Eskalation. Der Lüdenscheider musste dort gegen 19.30 Uhr verkehrsbedingt halten. In dem Moment sei der Fiat an ihm vorbeigeschossen und habe ihm die Fahrbahn versperrt, erzählt er. „Der Fahrer stieg aus und rannte schreiend und wild gestikulierend auf mein Auto zu. Ich war in Panik.“

Er habe den ersten Gang eingelegt und sei über den Standstreifen und das Grün davon gefahren, habe drei Fahrzeuge überholt und sich so seines Verfolgers entledigt. Bis heute hat der Lüdenscheider keine Erklärung für den Wutausbruch des anderen Fahrers – und leider auch kein Kennzeichen. Dennoch informierte er die Autobahnpolizei am Telefon über den Vorfall. Eine Anzeige wurde allerdings nicht aufgenommen, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei. Dies müsse der Melder online oder persönlich nachholen.

Der Vorfall am 19. März wurde von der Polizei aufgenommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, hat sich nach der Berichterstattung der bis dahin unbekannte Fahrer - ein 22-jähriger Lüdenscheider - bei der Polizei gemeldet und schilderte einen anderen Hergang der Ereignisse. In den kommenden Tagen stehen daher Zeugenaussagen an. Die Ermittlungen wegen Nötigung, Beleidigung auf sexueller Grundlage und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr laufen.