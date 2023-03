Lüdenscheider bei „99 – Einer schlägt sie alle“ (Sat.1) nur selten zu sehen

„99 – Einer schlägt sie alle“: Lüdenscheider in der nächsten Runde

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Kissenschlacht zum Staffelstart: Im ersten von 98 Spielen der Show „99 – Eine:r schlägt sie alle!“ mussten die Kandidaten rote Federn in einem Berg von Kissen auffinden. © Julia Feldhagen

Die Sat.1-Gameshow „99 – Eine:r schlägt sie alle!“ geht in die dritte Staffel. Mit dabei: Frank Zeuner aus Lüdenscheid. Viel Screentime hatte man ihm nicht spendiert.

Lüdenscheid - Spannende Unterhaltung ohne Drama nach Drehbuch oder doch nur ein schlicht gefilmter Marathon von Partyspielen? Die Sat1-Gameshow „99 – Eine:r schlägt sie alle!“ polarisiert. Am Montagabend war die erste Episode der dritten Staffel im TV zu sehen. Als Kandidat mit dabei war der Lüdenscheider Frank Zeuner. Nur wirklich viel Screentime hatte man ihm nicht spendiert.

„99 – Einer schlägt sie alle“ (Sat.1): Lüdenscheider in der nächsten Runde

Seine erste kleine Sternstunde hat Frank Zeuner gleich ganz zu Beginn der Show: Im ersten Spiel hält die Kamera voll drauf, als der 61-Jährige beim Zerreißen von Kissen eine rote Feder aus der Füllung zieht. 98 andere Kandidaten tun es ihm gleich. Nur eine Dame hat Pech, fliegt gleich raus. Sei’s drum. Was folgt sind knapp zwei Stunden Abzählreim. So sieht’s das Konzept der Show vor. In jeder Episode sollen schließlich 20 Kandidaten ausscheiden. Der Abzählreim in Show-Mantel hält sich nicht lange auf, um von Spiel zu Spiel zu rasen.

Der Lüdenscheider Frank Zeuner sammelte Erfahrungen als Gameshow-Kandidat. © SAT.1/Julia Feldhagen

Einmal müssen da Wunderkerzen mit einem Streichholz angezündet werden. Dann geht’s darum, eine Rolle Garn abzuwickeln und an eine Clowns-Brille zu binden. An anderer Stelle sollen die Kandidaten mit Handschuhen bekleidet eine in Zeitungspapier verpackte Tafel Schokolade mit Messer und Gabel auspacken. „Wirklich schwer waren keine der Spiele. Aber vielleicht war das mit der Schokolade das einzige, bei dem ich etwas ins Schwitzen gekommen war“, erzählt der Lüdenscheider Frank Zeuner. Keinerlei Probleme bereitet ihm der Wurf auf einen Basketballkorb.



Lüdenscheider bei „99 – Einer schlägt sie alle“ (Sat.1) nur selten zu sehen

Mehr an tatsächlicher sportlicher Leistung wird den Kandidaten auch in der Episode nicht abverlangt, wenn man mal vom „Mülltonnenkegeln“ absieht, bei dem große Plastiktonnen quer durch das provisorisch eingerichtete Studio im Landschaftspark Duisburg geschoben werden müssen. Im weiteren Verlauf der Sendung wird einiges aufgetischt, was man sonst schon mal auf Geburtstagspartys im Grundschulalter erlebt haben könnte: Origamifalten, auf einem Bein stehen oder Pfefferkörner in der Handmühle auf Zeit schreddern.

Frank Zeuner geht das alles so locker von der Hand, dass es der Zuschauer kaum mitbekommt. „Natürlich sind die Leute für den Endschnitt interessanter, die sich schwer tun. So schnell, wie ich immer fertig geworden bin, war da wohl nicht so viel zu holen“, sagt er. Beim Gucken mit der ganzen Familie habe sich daher leider auch ein wenig Enttäuschung eingestellt. Aber Zeuner verrät, dass ein Einspieler gedreht wurde, in dem er im Fokus steht. In welcher Art und Weise und wann dieser in der Show zu sehen sein wird, darf Zeuner noch nicht verraten. Klar ist aber auf jeden Fall, dass der Lüdenscheider nach der ersten Episode seinem Ziel, unter die 50 Letzten in der Show zu kommen, ein gehöriges Stück näher gerückt ist.

Ob die Spiele, in denen sich die nun 80 übrig gebliebenen Kandidaten in der kommenden Woche (Ausstrahlung der Episode 2 ist am Montag, 6. März, ab 20.15 Uhr auf Sat1) messen werden, nun herausfordernder als im Auftakt dieser Staffel sind? – Geschenkt! Denn laut Frank Zeuner sei nun mal die Hauptsache, dass alle Teilnehmer eine wirklich gute Zeit und viel Spaß beim Dreh der Sendung gehabt hätten.