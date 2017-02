Feuerwache: "115 Punkte mit Gefährdungspotenzial"

Mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen sollen die Gefahren in der Feuer- und Rettungswache beseitigt werden.

Lüdenscheid - Die von einem Gutachterbüro festgestellte Mängelliste für die Feuer- und Rettungswache am Dukatenweg weist „115 Punkte mit Gefährdungspotenzial“ für die Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter aus. Einiges lässt sich unproblematisch aus der Welt schaffen, vieles aber auch nicht.

Dem Bau- und Verkehrsausschuss liegt für seine Sitzung am kommenden Mittwoch ab 17 Uhr in der Wache eine erste Grobschätzung zur Beseitigung der Missstände vor: Die Summe beläuft sich auf 985.000 Euro.

Die eingesetzte Projektgruppe mit Vertretern von Stadt, Personalrat und Feuerwehr, die sich mit dem Gefahrenkatalog befasst, hat inzwischen sieben Mal getagt und dabei ein ganzes Maßnahmenbündel geschnürt. Das könne, so heißt es in der Vorlage, „nur in Gänze“ umgesetzt werden.

Gefährdungspotenzial durch Dieselabgase

Erster Punkt ist die „Tor-5-Lösung“: Besonders hoch ist laut Gutachten das Gefährdungspotenzial durch Dieselabgase und Feinstäube in der Fahrzeughalle des Hauptgebäudes. Deshalb sollen die Spinde aus der Halle verlagert werden. „Dazu werden aktuell hinter dem Tor 5 der Fahrzeughalle Umkleideräume mit Sanitäreinrichtungen erstellt, in denen die Schränke für die Dienstkleidung aufgestellt werden.“

Treppenhaus statt Rutschstangen

Außerdem seien die Feuerwehrkräfte aufgrund der Enge zwischen Säulen, Toren und Fahrzeugen ständig „Quetschgefahren“ ausgesetzt. Durch eine veränderte Wegführung – statt über die Rutschstangen übers Treppenhaus – sollen solche Gefahren künftig ausgeschlossen werden. In dem Zusammenhang ist auch die Absauganlage für die Abgase wieder einsatzfähig.

Solides Wäschemanagement

Der nächste Punkt zielt auf ein solides Wäschemanagement. Durch eine sogenannte „Schwarz-Weiß-Trennung“ werden getragene und saubere Einsatzkleidung künftig separat gelagert. Auch das soll hinter Tor 5 möglich werden.

Dienstbetrieb und Ruhezonen trennen

Ein weiterer Missstand: Laufender Dienstbetrieb und Ruhezonen sind bislang nur unzureichend voneinander getrennt. Durch eine Reihe von baulichen und organisatorischen Veränderungen will die Planungsgruppe die erforderliche Distanz erreichen.

Leichtbauhalle für Fahrzeuge

Und schließlich ist eineLeichtbauhalle für das Abstellen von Fahrzeugen vorgesehen, da bisherige Flächen anderweitig genutzt werden. Frostfreie Beheizung und Rückbau zu einem späteren Zeitpunkt ließen sich problemlos realisieren. Nach einer „Grobkostenschätzung“ sind fürs Gesamtkonzept 985.000 Euro erforderlich.

Aus Sicht der Planungsgruppe ist der Spagat zwischen notwendiger Gefahrenabwehr und Übergangslösung geglückt. Entscheidende Weichenstellungen zur Planung eines Neubaus der Wache stehen aber noch aus.