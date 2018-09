96.000 Familienbad-Besucher: Sommersaison noch nicht vorbei

Lüdenscheid - Der heiße, sonnige und vor allem trockene Sommer brachte vielen Freibädern in der Umgebung Rekordzahlen ein. Auch das Familienbad Nattenberg profitierte von dem guten Wetter.

„Doch so langsam werden die Lüdenscheider sommermüde, der Zulauf hat abgenommen“, sagt Friedrich Schmidt-Werthmann als Bäderchef der Stadtwerke. Vorbei ist die Saison deshalb aber noch nicht. „Wir warten die nächste Woche erst mal ab – der Wetterbericht sagt noch ein paar schöne Tage voraus. Die wollen wir den Gästen nicht vorenthalten.“

Denn sobald die Maschinen einmal ausgeschaltet sind, sei die Sommersaison in der Außenanlage vorbei: „Dann beginnt offiziell der Winterbetrieb, und die Wassertemperatur der Außenbecken wird runtergefahren.“

12.000 Besucher mehr als 2017

Etwa 12.000 Besucher mehr als noch 2017 suchten in diesem Jahr das Familienbad auf. „Die Zahlen sind von knapp 84.000 auf 96.000 gestiegen“, sagt Schmidt-Werthmann. Trotz der guten Besucherzahlen sei der Unterschied zu den Vorjahren aber nicht so eklatant wie in etwa „reinen Freibädern“.

Denn neben der Außenanlage im Sommer könnten die Badegäste am Nattenberg auch in regenreichen Sommern das Angebot im Innenbereich nutzen. „Dadurch haben wir immer eine gewisse Anzahl an Besuchern“, sagt der Bäderchef.