88-Jährige beraubt

Lüdenscheid - Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagvormittag an der Weststraße eine 88 Jahre alte Frau beraubt und leicht verletzt.

Laut Polizeibericht sprach der Täter die alte Dame gegen 10.55 Uhr an und gab vor, für sie die Mülltonne in den Keller tragen zu wollen. Dabei begleitete er sie in den Hausflur.

Dort stieß er sein Opfer plötzlich zu Boden und entriss der 88-Jährigen die Handtasche. Die Frau wurde vor Ort im Rettungswagen behandelt.

Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Parkstraße. Er soll etwa 1,70 Meter groß sein und trug zur Tatzeit eine grün-graue Jacke mit Kapuze, eventuell handelt es sich auch um einen Kapuzenpullover. Eine Sofortfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Hinweise auf den Gesuchten nehmen die Ermittler in Lüdenscheid unter Tel. 9 09 90 entgegen.