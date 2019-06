Geblendet: 87-jähriger  Mercedesfahrer kracht in geparkte Autos - schwer verletzt

Wagen kippt um, Zeugen stellen ihn wieder auf die Räder

+ © dpa Polizeiwagen mit Blaulicht © dpa

Lüdenscheid - Geblendet von der Sonne in geparkte Autos gefahren, der eigene Wagen auf die Seite gekippt, von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit - ein 87-Jähriger Lüdenscheider ist am Samstagvormittag bei einem Unfall am Honsel schwer verletzt worden.