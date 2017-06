85-Jähriger verursacht Chaos auf Kluser Straße

Lüdenscheid - Ein 85-jähriger Lüdenscheider hat am Samstagvormittag beim Ausparken auf der Kluser Straße ein Chaos verursacht. Die Bilanz: Eine leicht verletzte Frau, 7500 Euro Sachschaden.

Nach Angaben der Polizei rammte er zunächst einen hinter ihm geparkten Wagen, fuhr dann weiter über die Fahrbahn und prallte anschließend gegen eine Hauswand. Danach ging’s vorwärts weiter, wobei er gegen ein Auto prallte, in dem sich zwei Personen befanden. Eine 63-jährige Lüdenscheiderin wurde dabei leicht verletzt.

Insgesamt entstand bei der Unfallfahrt ein Sachschaden von rund 7500 Euro.

„Es wurde ein Bericht an das Straßenverkehrsamt zwecks Überprüfung der weiteren Eignung des Unfallverursachers zur Teilnahme am Straßenverkehr gefertigt“, heißt es abschließend in dem Polizeibericht.