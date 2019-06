Ja, das ist Kunst! Pinselstrich im Wettbewerb

+ © Rudewig Marginale Pinselstriche auf Leinwänden sind im Foyer der Galerie zu sehen. © Rudewig

Lüdenscheid - Am Freitagabend wird um 19.30 Uhr die Ausstellung der Bewerber um den Ida-Gerhardi-Preis in der Städtischen Galerie am Sauerfeld eröffnet. „Kunst jetzt!“ nennt sich die Präsentation und zeigt, womit sich nordrhein-westfälische, junge Künstler aktuell beschäftigen.