80-Jährigen bestohlen: Raubüberfall beschäftigt Polizei

Lüdenscheid - Ein dreister Raubüberfall beschäftigt die Polizei. Die weiß bis dato lediglich, dass mindestens zwei Räuber einen Senior nicht nur ausgeraubt, sondern auch verletzt haben.

Aus der am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung geht hervor, dass zwei Männer am Dienstag gegen 13.05 Uhr eine Wohnung Im Olpendahl betreten wollten. Um sich Zugang zur Wohnung des 80-Jährigen zu verschaffen, gaben sie an, den Stromzähler ablesen zu wollen.

Auf diese Lüge fiel der 80-Jährige herein. Er gewährte den beiden Männer Zutritt, die unmittelbar in den Keller verschwanden. Den Angaben des Seniors zufolge seien die Beiden kurze Zeit später aus dem Untergeschoss zurückgekommen. Dann verlangten sie vom Wohnungsinhaber Bargeld. Der hingegen versuchte, die Männer aus seiner Wohnung zu drängen – was ihm nicht gelang. Stattdessen nahmen sie dem Senior die Geldbörse, die in seiner Oberbekleidung steckte, ab. Im Handgemenge wurde der 80-Jährige leicht verletzt. Dann flüchteten die beiden Täter, die so beschrieben werden:

Täter 1: männlich, 1,90 Meter groß, höchstens 25 Jahre alt, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, Frisur an den Seiten kurz und oben länger, trug eine schwarze Lederjacke, spricht akzentfreies Deutsch.

Täter 2: männlich, 1,90 Meter groß, höchstens 25 Jahre alt, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, kurze helle Haare, auffällig lange Nase, trug eine grüne Tarnjacke mit Camouflage-Muster, spricht akzentfreies Deutsch.

Kurz vor der Tat wurden drei Verdächtige nahe des Johannes-Falk-Kindergartens gesehen. Der dritte Mann soll 20 bis 25 Jahre alt und groß sein, er trug dunkle längere Haare als „Pottschnitt“ und olivfarbene Kleidung.

Wer Hinweise zu den Männer geben kann, meldet sich bei der Polizei unter Tel. 0 23 51 /9 09 90.

Rubriklistenbild: © dpa