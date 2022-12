Big Brother und „Bares für Rares“: Jede Menge Prominenz kommt in den MK

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Der Brügger Galerist Detlev Kümmel rahmt derzeit die Exponate. Vernissage mit jeder Menge Prominenz ist am 10. Dezember. © Nöbeling

Walter Lehnertz, besser bekannt als „80-Euro-Waldi“, hat in Lüdenscheid schon so manche Spur höchstpersönlich hinterlassen. Stets gemeinsam mit seinem Freund, dem Brügger Galeristen Detlev Kümmel. Beide arbeiten seit vielen Jahren im TV-Dauerbrenner „Bares für Rares“ zusammen, der eine als Experte, der andere als Händler.

Lüdenscheid – Am Samstag, 10. Dezember, wird Waldi Lehnertz wieder zu Gast sein im Märkischen Kreis – diesmal allerdings nicht wie gewohnt in der Kümmel-Galerie in Brügge, sondern in der Dependance, die der Lüdenscheider am Iserlohner Theodor-Heuss-Ring eröffnet hat.



Die Vernissage beginnt um 15 Uhr – und pünktlich zum 25-jährigen Bestehen der Galerie, mit Hauptsitz in Lüdenscheid. Und der „80-Euro-Waldi“ stehe für ständige und unerwartete Überraschungen, so Detlev Kümmel. Bei „Bares für Rares“ sei er ein Händler der ersten Stunde und mit seiner unverkennbaren Eifler Art ein fester Bestandteil der Sendung. Und auch der Phänomenta drückte er schon seinen künstlerischen Stempel auf mit seiner ganz eigenen Art, das Wissenschaftsmuseum dazustellen.



„Er malt autodidaktisch, sammelt Ideen und setzt diese auf seine unnachahmliche Art um.

Zur Kunst führte ihn eines der abendlichen Telefongespräche mit Detlev Kümmel: „Er malt autodidaktisch, sammelt Ideen und setzt diese auf seine unnachahmliche Art um.“ Auch in Brügge stellte Lehnertz bereits aus. Mit der Ausstellung erfüllt sich Detlev Kümmel einen Wunsch zum 25-jährigen Bestehen seiner Galerie. In die Dependance der Brügger Galerie in der Waldstadt bringt Waldi Lehnertz seine neuen Werke „Gulli und Bert“ mit. Die Exponate hingen bis vor wenigen Tagen noch abgedeckt in der Eifel. Dort betreibt Lehnertz ein Kunst- und Antiquitätengeschäft.



Immer für einen Spaß zu haben: Der Kunsthändler und Maler Walter Lehnertz stellt seine Werke aus. © Kümmel

Inzwischen sind sie in Brügge angelandet und werden gerahmt. Gulli und Bert bleiben bis zum 10. Dezember noch ein künstlerisches Geheimnis. Frei besichtigt werden können die Exponate des Künstlers aus der Eifel am Sonntag, 11. Dezember, von 12 bis 17 Uhr, danach bis Ende Januar nach terminlicher Vereinbarung.



Zur Vernissage, so verrät der Galerist, werden Kollegen aus „Bares für Rares“ wie Julian Schmitz-Avilla, Wendela Horz und Thorsden Schlössner erwartet. Darüber hinaus haben Prominente wie der „Versicherungsdetektiv“ Patrick Hufen, der Sänger und Schauspieler Tom Barcal sowie Stephanie Black (Sängerin, Voice of Germany).