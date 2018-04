Jubiläumslogo ziert die Rathausfassade

Lüdenscheid - Das Stadtjubiläum wird immer sichtbarer. Seit Donnerstagmittag ziert das 750-Jahr-Logo großformatig die Rathausfassade und macht so im Zentrum auf den Stadtgeburtstag aufmerksam.

Die Auftaktveranstaltungen finden am übernächsten Wochenende statt. Dann lockt die szenische Zeitreise des Kulturhauses in Zusammenarbeit mit der „Jungen Altstadtbühne“, dem „Theater Halber Apfel“ und den weiterführenden Schulen zu verschiedenen Spielorten in die Altstadt.

Ein weiterer Höhepunkt wird in den Abendstunden die „LichtRouten-Preview“ an der Erlöserkirche (28. bis 30. April) sein. Weitere Programminfos gibt es auf der Homepage der Stadt Lüdenscheid.