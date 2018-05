75-Stunden-Jubiläumsaktion: Einsatz fürs Loher Wäldchen

Lüdenscheid - „Unser Loher Wäldchen wird schöner werden“ – unter diesem Motto haben sich die Lüdenscheider rotarischen Organisationen eine umfangreiche Aufgabe für die 75-Stunden-Jubiläumsaktion „Lüdenscheid packt an“ vorgenommen.

Weil der offizielle Aktionszeitraum vom 31. Mai bis 3. Juni dafür nicht reicht, ist der Anfang bereits gemacht. Gepflegte Wege, hübsche Blumen, intakte und einladende Bänke, eine weitere Lichtgestaltung sowie ein aufbereitetes Umfeld rund um das ehemalige Reservistenhäuschen – so wünschen sich die Rotarier das Ergebnis.

Zur Vorbereitung der Aktion haben die Clubs viel recherchiert und herausgefunden: „Lüdenscheid hat ein Drittel seiner Stadtgeschichte mit dem Loher Wäldchen erlebt.“ Auch das mache es zum geeigneten Ziel des Jubiläumseinsatzes. Dabei ist es eine Gemeinschaftsaktion in mehrfacher Hinsicht. Denn nicht nur die Stadt soll von dem schweißtreibenden Projekt profitieren, sondern auch die rotarische Gemeinschaft.

+ Britta Hafermas-Külpmann (Inner Wheel), Martin Kornau (Rotary Club Lüdenscheid-Mark) und Jens Braeucker (RC LS-Zeppelin). © Kornau Die drei Rotary Clubs Lüdenscheid, Lüdenscheid- Mark und Lüdenscheid-Zeppelin, der Inner Wheel Club sowie der Rotaract Club arbeiten ihre Aufgaben im Laufe des Mai und geballt am Aktionswochenende zum Monatsende ab. Zum Abschluss möchte man am 3. Juni von 11 bis 14 Uhr gemeinsam mit Anwohnern und Förderern „die Übergabe des Loher Wäldchens an alle Generationen feiern“, wie es in einem Flyer zum Thema steht. Weiter heißt es dort: „Das Loher Wäldchen gehört seit 1790 zur Lüdenscheider Stadtkultur. Es kann wieder zu einem einladenden Ort der Ruhe und Begegnung werden – ein Stück Lüdenscheid zum Wohlfühlen für Jung und Alt.“

Anstrich, Außengestaltung und Pflegearbeiten

Hilfe zum Erreichen dieses Ziels bekommen die Clubs vom Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL), in dessen Zuständigkeit ohnehin einige Aufgaben im Loher Wäldchen fallen. So sind bereits die vorbereitenden Arbeiten mit schwerem Gerät erledigt, damit der Platz am Haus gepflastert werden kann. Auch die notwendigen Steine sind geliefert und warten in großen, stabilen Schwerlastsäcken darauf, verlegt zu werden. Auch das werden, nach fachmännischer Einführung, Rotarier übernehmen.

In enger Abstimmung mit städtischen Ansprechpartnern geht es darüber hinaus um Anstrich, Dachreparatur, Außengestaltung, Beleuchtung oder auch intensivere Pflegearbeiten an Bäumen, Sträuchern und Büschen. Auch das Dial habe seine Unterstützung bei Fragen rund ums Licht zugesagt, freuen sich die rotarischen Aktiven.

+ Tatkräftige Hilfe gab’s schon vom STL, der die geplanten Maßnahmen in der städtischen Grünanlage begleitet. Hier wird der Boden am ehemaligen Reservistenhaus für die Pflasterung vorbereitet. © Kornau Die Clubs – jeder kümmert sich um einen anderen Teilbereich des Loher Wäldchens – stecken nicht nur Zeit und Energie in das Projekt, sondern auch Geld. Deshalb sei ihnen auch sehr daran gelegen, dass das Wäldchen nach der Gemeinschaftsaktion nicht wieder sich selbst überlassen bleibe, betonen die aktuellen Präsidenten Prof. Dr. Rolf Larisch, Martin Kornau und Jens Braeucker. Daher wolle man sich in der Folge auch weiter kümmern.

Und weil auf der Aufgabenliste unter anderem die Aufarbeitung der Ruhebänke sowie die Aufstellung weiterer Bänke steht, freuen sich die Wäldchen-Teams schon jetzt darauf, auch mal darauf zu sitzen und den Anblick des liebevoll gestalteten Ortes einfach nur zu genießen.

„75 Jubiläumsstunden - Lüdenscheid packt an“

Das Wochenende vom 31. Mai bis zum 3. Juni steht ganz im Zeichen von Gemeinschaftsaktionen. Lüdenscheider Gruppen und Vereine sollen dann praktische, nachhaltige Projekte umsetzen. Dabei handelt es sich nach dem Willen der Stadt um Bau-, Gestaltungs-, Instandsetzungs- und Kreativaktionen im Stadtgebiet.

Die Aktionen, die Vereine, Gemeinden, Schulen, Kitas, soziale oder kulturelle Einrichtungen angemeldet haben, sollen möglichst innerhalb von 75 Stunden umgesetzt werden. Unterstützung bekommen die Gruppen von der Stadt in Kooperation mit dem Stadtjugendring und dem Stadtsportverband, aber auch von Unternehmen und Geschäften vor Ort. Am Abschlusstag, Sonntag, 3. Juni, wird jedes umgesetzte Projekt von einem Paten aus dem Rat mit einer Jubiläumsplakette ausgezeichnet.