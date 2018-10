Bürgerstiftung der Sparkasse Lüdenscheid hat 73.000 Euro ausgeschüttet

Lüdenscheid - Seit 18 Jahren gibt es die Bürgerstiftung der Sparkasse Lüdenscheid. Dass sie längst aus den Kinderschuhen rausgewachsen ist, zeigte sich bei der jüngsten Stifterversammlung. Angesichts von einem Stiftungskapital von annähernd 6,5 Millionen Euro und einer Ausschüttung von 73.000 Euro im vergangenen Jahr sprach der Vorsitzende des Stiftungsrates und der Stifterversammlung Hans Bartholomay von einer „Erfolgsgeschichte“.

Geschäftsführer Marcel Nüsgen hatte die anwesenden Stifter zuvor über die aktuelle Entwicklung informiert. An den Start gegangen ist die Stiftung im Jahr 2000 mit einem Kapital von 500.000 Euro. Allein im vergangenen Jahr gab es Zustiftungen in Höhe von 255.000 Euro, sodass inzwischen ein Kapital von 6,457 Millionen Euro erreicht ist.

Sparkassenvorstand Markus Hacke betonte in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Stiftungsvorstandes ausdrücklich, dass es sich um „eine Stiftung der Bürger aus Lüdenscheid, Herscheid, Halver und Schalksmühle“ unter dem Dach der Sparkasse handele, aber nicht um eine Stiftung der Sparkasse.

Dies soll in der nächsten Zeit noch viel deutlicher in das Bewusstsein gerückt werden, unter anderem durch Informationen an Steuerberater, Rechtsanwälte und Notare, die ihre Mandanten bei der Regelung ihres Nachlasses beraten.

Hacke selbst habe die Geschäftsführung in diesem Jahr an Marcel Nüsgen abgegeben, um der Stiftung ein eigenes Gesicht zu gegeben, das nicht so sehr mit der Sparkasse Lüdenscheid verbunden ist wie sein eigenes.

Jeder, der soziale, kulturelle oder gemeinnützige Zwecke in Lüdenscheid, Halver, Schalksmühle oder Herscheid nachhaltig unterstützen möchte, kann das durch eine Spende oder eine Zustiftung tun.

Ab einer Zustiftung in Höhe von 50.000 Euro kann über den allgemeinen Zweck wie Jugend, Senioren, Sport oder Tierschutz hinaus auch ein konkretes Projekt benannt werden, das von den Erlösen profitieren soll.

„Das ist eine tolle Sache“, meinen zum Beispiel Rolf und Dr. Arnhild Scholten, die eine Stiftung zugunsten der städtischen Musikschule und der Stadtbücherei getätigt haben.

„Das Geld kommt eins zu eins an, wie wir uns das gewünscht haben“, sagte Arnhild Scholten. Den jährlichen Verwaltungsaufwand beziffern Hacke und Nüsgen, die ehrenamtlich für die Stiftung arbeiten, auf rund 3000 Euro.