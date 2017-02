60.000 Fahrzeuge auf der A45: Viel Verkehr auf der Sauerlandlinie

Lüdenscheid - Die Zahl jener, die die Sauerlandlinie täglich benutzen, nimmt stetig zu. Wie aus der aktuellen Statistik der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) hervorgeht, stieg die Verkehrsbelastung auf Autobahnen in 2015 gegenüber 2010 um rund acht Prozent.

Und das spiegelt sich auch in den Zahlen für Lüdenscheid wider: Waren auf dem Streckenabschnitt zwischen Lüdenscheid-Nord und Lüdenscheid im Jahr 2010 durchschnittlich 56 800 Fahrzeuge täglich (aufgerundet auf 100 Kfz) in beide Richtungen unterwegs, waren es fünf Jahre später bereits 62 800. Der Anteil des Schwerverkehrs, also Busse, Lkw und Sattelzüge, ist in diesem Abschnitt hingegen gesunken: Er lag in 2010 bei 20,2 Prozent, fünf Jahre später bei 16,9 Prozent.

Auf dem weiteren Abschnitt zwischen Lüdenscheid und Lüdenscheid-Süd stieg die Zahl der durchschnittlichen Verkehrsstärke pro Tag von 52 400 auf 64 100, der Anteil des Schwerverkehrs von 17,3 auf 20,3 Prozent. Ähnlich sieht es auch auf dem Teilstück zwischen Lüdenscheid-Süd und Meinerzhagen aus: Waren in 2010 dort noch durchschnittlich 51 300 Fahrzeuge in beiden Richtungen unterwegs, waren es 2015 bereits 58 100. Der Anteil des Schwerverkehrs sank hingegen von 18,1 auf 14,9 Prozent. Zum Vergleich: Der am stärksten befahrene Autobahnabschnitt liegt auf der A3 zwischen dem Kreuz Köln-Ost und dem Dreieck Heumar: Dort sind durchschnittlich mehr als 170 000 Kraftfahrzeuge am Tag unterwegs.

Auch die Bundesstraßen wurden in der bundesweiten Straßenverkehrszählung, die alle fünf Jahre von der BASt in Auftrag gegeben wird, unter die Lupe genommen. Und auch hier hat das Verkehrsaufkommen deutlich zugenommen. Beispiel B 54, zwischen der Lösenbacher Landstraße und der Oedenthaler Straße: Dort stieg die tägliche durchschnittliche Verkehrsstärke von 1400 Fahrzeugen in 2010 auf 5200 in 2015. Der Anteil des Schwerlastverkehrs verdreifachte sich von 0,8 auf 2,5 Prozent.

Deutlich höher ist das Verkehrsaufkommen auf dem Abschnitt zwischen der Tal- und der Halverstraße (Brügge): Waren dort in 2010 12 100 Fahrzeuge unterwegs, waren es fünf Jahre später 13 300. Der Anteil des Scherlastverkehrs sank in diesem Bereich hingegen von 8,7 auf 5,6 Prozent.