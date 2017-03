6.000 Stiefmütterchen verschönern das Stadtbild

STL-Mitarbeiter pflanzen in der Innenstadt 6000 Stiefmütterchen.

Lüdenscheid - Der Frühling ist da und schon sind Mitarbeiter des Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetriebs Lüdenscheid (STL) wieder unterwegs, um das Stadtbild mit Stiefmütterchen zu verschönern.

Auf verschiedenen Flächen im Stadtgebiet werden die bunten Blumen gepflanzt. 6.000 sind es nach Angaben von Claus Dietrich. Rund 1.500 Euro lässt sich die Stadt die Aufhübschung der Beete kosten.

Mehr ist in Zeichen knapper Kassen nicht drin. Vor Jahren seien es mal mehr als 30.000 Steifmütterchen gewesen, erinnert sich Dietrich. Auch wilde Blumenwiesen werde es in diesem Jahr wieder geben, sagte er. „Wir setzen an bestimmten Stellen ein paar Zwiebeln.“ Gut bewässert wurden die neuen Stiefmütterchen gestern gleich – es regnete meist bei der Pflanzaktion.