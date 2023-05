Nach 20-stündiger Fahrt erreichen BGL-Schüler Rom

Mit 57 Schülern und vier Lehrkräften machte sich die Lüdenscheider Reisegruppe des BGL auf den Weg nach Rom. © Mit 57 Schülern und vier Lehrkräften machte sich die Lüdenscheider Reisegruppe des BGL auf den Weg nach Rom. Foto: Luna Denker

Vier Tage lang tauchten 57 Schüler des Bergstadt Gymnasiums Lüdenscheid in die Geschichte der „Ewigen Stadt“ Rom ab. Im Rahmen der Kursfahrt machten sich die BGLer am Dienstag, 16. Mai, im Reisebus auf den Weg. 20 Stunden später waren sie angekommen.

Lüdenscheid – Jeden Morgen gegen 8 Uhr zogen die Gymnasiasten nach dem Frühstück im Hotel „Tempio di Pallade“ gemeinsam los, wobei sie von vier Lehrkräften begleitet wurden. Jeder Schüler präsentierte eine Sehenswürdigkeit in Form eines freien Vortrags vor Ort. Die Lüdenscheider Reisegruppe besichtigte vor allem Kirchen, Claas Vollmer stellte den Petersdom im Vatikan vor: „Die optischen Illusionen an der Decke der „Il gesù“ haben mich besonders beeindruckt. Und als uns die Lehrer erzählten, dass der ganze Kölner Dom in den Petersdom passen würde, hat das den Petersdom und den wunderschönen Petersplatz für mich noch gewaltiger wirken lassen.“

Jeder Schüler machte am Tag bis zu 30 000 Schritte. „Auch wenn ich Rom sehr schön und bewundernswert fand, wäre ich lieber mehr Bus gefahren. Das ständige Laufen war anstrengend“, meinte Eleni Dimitriadou. Nach dem täglichen Abendessen um 19 Uhr hatten die Schüler bis Mitternacht Freizeit. Die meisten fuhren mit dem Bus, der Straßenbahn oder der U-Bahn an die verschiedensten Orte in Rom. „Ich musste erst lernen, mich in dem komplizierten Straßensystem Roms zurecht zu finden, doch als ich dies endlich geschafft hatte, bin ich mit meinen Freunden in der Nähe der Sehenswürdigkeiten essen gegangen. Außerdem haben wir einige Souvenirs für unsere Familien gekauft und haben schöne Bilder gemacht“, erzählte Rim Aamoud.

Anfangs noch Probleme sich zu orientieren

Auch Aysu Avcu tat sich erstmals schwer mit der Orientierung in der großen Stadt. „Wir haben uns oft verlaufen, doch fanden dann zufällig schöne Orte, an denen wir uns in Cafés setzten und immer wieder mal Eis aßen oder Kaffee tranken. Wir unterhielten uns mit Straßenhändlern und sahen uns interessante Marktstände an.“ Julius Leonidas berichtete über seinen Aufenthalt in Rom, dass er viele neue Freunde traf und über ihre Kulturen viel lernte. Auch beobachtete er zusammen mit Ilayda Atalay und weiteren Schülern in der U-Bahn und auf den belebten Straßen Roms das bunte Leben der Metropole. Die Abschlussfeier der Kursfahrt fand dann am Brunnen am Pantheon statt.

An diesem Tag hatten die Schüler besonders viel Freizeit. Viele besuchten nochmals ihre Lieblingsplätze und kauften letzte Andenken und Souvenirs. Bei der Abschiedsfeier haben alle gemeinsam Kuchen gegessen und Spaß gehabt. Es wurden letze Gruppenbilder gemacht und auch ein paar Tränen vergossen. Am Sonntag gegen 20 Uhr kamen die Schüler wieder am Schützenplatz in Lüdenscheid an – mit vielen Eindrücken aus der „Ewigen Stadt“. Von Luna Denker