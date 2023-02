52,5 Millionen Euro veranschlagt: So weit ist die neue Hauptwache in Lüdenscheid

Von: Olaf Moos

Teilen

Fachleute unterschiedlicher Disziplinen trafen sich am Montag in den Räumen der Feuer- und Rettungswache am Dukatenweg und stimmten erste Details und das weitere Vorgehen für einen 52,5 Millionen Euro teuren Neubau an der Wiesenstraße ab. © Olaf Moos

Die Mühlen mahlen langsam, aber sie mahlen: Das Großprojekt Neubau der Lüdenscheider Feuer- und Rettungswache an der Wiesenstraße nimmt Schritt für Schritt Gestalt an. Am Montag trafen sich Fachleute in der Hauptwache am Dukatenweg, um in einem ersten Workshop die „grobe Marschrichtung“ in puncto Entwurfsplanung festzulegen.

Lüdenscheid - Die sogenannte Leistungsphase 3 – insgesamt neun Leistungsphasen sind bis zur Fertigstellung vorgesehen – hat begonnen. Federführend bei der Generalplanung für das 52,5-Millionen-Euro-Vorhaben ist Architekt Frank Stenger vom Kölner Büro BFM.

Die Baumeister aus der Rheinmetropole gelten als hoch spezialisiert. Unter anderem zeichneten sie für die die Erweiterung der Feuerwache 6 im Kölner Norden, für den Bau der Hauptwache Mühlheim an der Ruhr oder die Sanierung der Feuerwache Mannheim Nord verantwortlich. Derzeit nimmt BFM an Wettbewerben für den Bau von Feuerwachen in Aachen, Celle, Leverkusen und München teil.



Neben Stenger und seinem BFM-Kollegen Matthias Deutsch nahmen am Montag unter anderem die zuständigen ZGW-Architektinnen Wibke Fischer und Myriam Hein an dem Workshop teil, außerdem Feuerwehr-Chef Christopher Rehnert und der Leiter des Rettungsdienstes, Frank Lange, sowie mehrere Wachabteilungsleiter sowie ein Vertreter des Personalrates der Stadtverwaltung teil.



Zwar steht schon so gut wie fest, wie das Grundstück an der Wiesenstraße aufgeteilt sein wird. Danach werden die Gebäudeteile um einen großen Innenhof mit drei Aus- und Zufahrten angeordnet. Die Lage und Größe der Fahrzeughallen, des Rettungsdienstes oder der Jugendfeuerwehr sowie die technische Ausstattung wollen die Verantwortlichen in der Leistungsphase 3 definieren und untereinander abstimmen.



Wie die städtische Architektin Wibke Fischer erklärte, sind Details im Lageplan für das Areal längst nicht geklärt. „Für die Verortung der Räume gibt es eine Reihe von Ideen und Vorschlägen. Aber das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt.“