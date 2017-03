Kein Entkommen für den Heroin-Fahrer

Lüdenscheid/Hagen - Im Verfahren gegen einen 51-jährigen Drogenhändler aus Lüdenscheid und seine zwei Mittäter sollen am Mittwoch die Urteile gesprochen werden.

In seinem Plädoyer blieb Staatsanwalt Axel Nölle am Dienstag am unteren Rand dessen, was dem Haupttäter und Organisator des Cannabis-Transports aus den Niederlanden nach Deutschland nach einem Geständnis in Aussicht gestellt worden war: Er beantragte eine Haftstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten. Ein Strich war zuvor bereits unter die organisatorische Beteiligung des Hauptangeklagten an der in Kasachstan beschlagnahmten Heroin-Fuhre gemacht worden. Die Beweismittel reichten nicht aus für eine gerichtsfeste Bestätigung der Behauptung, dass der Lüdenscheider letztlich der Empfänger der Sendung habe sein sollen.

Das Geständnis, dass er der Organisator der Cannabis-Lieferung aus den Niederlanden gewesen war, sei dem 51-Jährigen „sichtbar schwergefallen“, hielt der Staatsanwalt fest und nannte Milderungsgründe für das Strafmaß: das dennoch vorliegende Geständnis und die eher mittelmäßige Qualität der eher weichen Droge. In die andere Schale der Justitia legte Nölle die sehr große Menge an Cannabis und die einschlägige Vorverurteilung des Angeklagten.

Vor den im Jahr 2002 gegen ihn verhängten fünf Jahren Haft war der Angeklagte in die Türkei geflüchtet, bis die Strafe verjährt war. Sein Rechtsanwalt Andreas Trode verzichtete deshalb auf einen sinnlosen Antrag: „Ich habe schon einmal beantragt, den Haftbefehl aufzuheben - die Folgen kennen wir“, sagte er und schloss sich dem Strafantrag des Staatsanwalts an.

Fünf Jahre und sechs Monate Haft für Fahrer

Kein Entkommen gab es für den Fahrer der 119 Kilogramm Heroin, der für seine Transporttätigkeiten eine eigene Spedition gegründet hatte: Er soll nach dem Willen des Staatsanwalts für die beiden Transporte für fünf Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Da aus Kasachstan kein Gutachten über den Wirkstoffgehalt des Heroins vorlag, müsse man diesen im unteren Bereich ansiedeln, sagte der Staatsanwalt.

Es blieb dennoch eine vergleichsweise gewaltige Menge einer äußerst zerstörerischen Droge übrig. Der Verteidiger des 46-Jährigen trug noch einmal vor, dass sein Mandant unter erheblichem Druck gestanden habe. Nach dem Verlust des Heroins hätten die Auftraggeber des Transports ihn in der Türkei festgesetzt und ein wohl etwas intensiveres Gespräch mit ihm geführt. „Die waren im Auto schon auf dem Weg zum Steinbruch.“

Für den dritten im Bunde beantragte der Staatsanwalt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Er hatte lediglich nach Lüdenscheid Vollzug gemeldet, nachdem das „Gras“ in den Niederlanden verladen worden war.

Der Fall

Im Landgericht Hagen muss sich ein 51-jähriger Lüdenscheider verantworten, der mit Drogen gehandelt haben soll: Ermittler identifizierten ihn als mutmaßlichen Abnehmer eines Transports von 119 Kilogramm Heroin, der aus dem Iran kommend nur bis Kasachstan gelangt war. Mitangeklagt ist der Fahrer (46) dieses Lasters. Er hat zugegeben, im Auftrag des Angeklagten auch 195 Kilogramm Marihuana und Haschisch nach Deutschland gebracht zu haben. Ein dritter Angeklagter gab zu, dass er die Verladung beaufsichtigt hatte.

