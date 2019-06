Hochdotierter Ida-Gerhardi-Preis geht an...

+ © Rudewig Anspannung vergessen: Die Künstler, die sich um den Ida-Gerhardi-Preis beworben haben. © Rudewig

Lüdenscheid – Der mit 5000 Euro und weiteren 3000 Euro für eine Editionsarbeit dotierte Ida-Gerhardi-Kunstpreis geht an den Neusser Künstler David Semper. „Ich freue mich natürlich, aber jeder hätte den Preis verdient, der dabei war“, honorierte der Künstler in seinen kurzen Dankesworten auch die Arbeiten seiner Künstlerkollegen, die nun bis zum 15. September in der Städtischen Galerie an der Sauerfelder Straße ausgestellt sind.