500 Mitarbeiter: Kostal kauft insolvente Ladesäulen-Firma aus Dortmund

Von: Jan Schmitz

Teilen

Die Kostal Gruppe aus Lüdenscheid kauft das insolvente Dortmunder Ladetechnik-Unternehmen Compleo. Die Aktionäre gehen wohl leer aus.

Beide Firmen machten die Nachricht am Dienstag öffentlich, zuvor hatten bereits die Ruhrnachrichten über die Einigung berichtet. Für rund 500 Mitarbeiter ist das eine gute Nachricht. Laut gemeinsamer Mitteilung hat die Kostal Gruppe „heute einen Vertrag über den Erwerb der Compleo Charging Solutions AG geschlossen“. Compleo ist nach eigenen Angaben einer der führenden Komplettanbieter für Ladetechnik von Elektrofahrzeugen in Europa. Das Dortmunder Unternehmen befindet sich seit Dezember 2022 in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung und hat seine Investorensuche nun erfolgreich abgeschlossen.

Mit Kostal bestand schon in der Vergangenheit eine enge Zusammenarbeit, kommen doch die Kostal Wechselrichter in den solaren Ladestationen zum Einsatz. Neben Kostal galt zwischenzeitlich auch der Ludwigshafener Automobilzulieferer ZF als aussichtsreicher Übernahmekandidat.

Mit Kostal übernehme nun ein strategischer Investor, der sein Produktportfolio und seine Kundenbasis im Bereich der stationären Ladetechnik weiter ausbaut. Das traditionsreiche Familienunternehmen habe sich besonders im Bereich des solaren Ladens sowie im Zukunftsfeld des bidirektionalen Ladens einen Namen gemacht. Bereits heute befindet sich in jedem zweiten Fahrzeug Technik aus dem Weltunternehmen aus Lüdenscheid.

Compleo wird nun Teil der Kostal Gruppe (3,3 Milliarden Euro Umsatz, 19.000 Mitarbeiter weltweit). Die Aktivitäten im Bereich stationärer Ladetechnik sollen unter dem Markennamen Compleo weitergeführt werden. „Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Investorenprozess zu einem guten Ende bringen konnten. Kostal ist für uns der Wunschpartner mit großem Know-how, industriellen Fertigungskapazitäten und einer soliden und nachhaltigen Unternehmensstrategie“, kommentiert Jörg Lohr, Chief Executive Officer (CEO) der Compleo Charging Solutions AG. Der Vorstand um Jörg Lohr und Peter Hamela, Chief Financial Officer (CFO) von Compleo, hält dem Unternehmen weiterhin die Treue. Sie werden ihre Expertise einbringen, um die erfolgreiche Sanierung der vergangenen Monate weiterzuführen und die Integration in die Kostal Gruppe zu begleiten.

Die Kostal-Gruppe kauft einen Ladesäulen-Anbieter. © Cornelius Popovici

Damit die Transaktion vollzogen werden kann, müssen der Sachwalter und der Gläubigerausschuss der Compleo zustimmen. Ferner müssen die gerichtliche Bestätigung eines Insolvenzplans für Compleo und die Erteilung regulatorischer Freigaben abgewartet werden. Erst dann kann die Transaktion tatsächlich vollzogen werden.

Beide Parteien rechnen damit, dass die Anforderungen erfüllt und die Übernahme von Compleo in die Kostal Gruppe voraussichtlich im Juni 2023 erfolgen kann. Durch den Zusammenschluss mit Kostal wird Compleo von Entwicklungs- und Produktionsressourcen sowie der Präsenz des Industrieunternehmens in mehr als 20 Ländern profitieren. Im Verbund mit Kostal komme Compleo laut Mitteilung seinem Ziel, Marktführer auf dem Gebiet der halböffentlichen und öffentlichen Ladeinfrastruktur in Europa zu werden, einen großen Schritt näher.



„Compleo ist – unter Experten und Anwendern – als kompetenter Marktteilnehmer und Innovationstreiber bekannt. Das hochmotivierte und verlässliche Team, ein attraktives Produkt- und Service-Portfolio und eine breite und wachsende Kundenbasis macht Compleo für uns zu einem Partner der ersten Wahl. Wir heißen das Compleo-Team in der Kostal Gruppe willkommen. Wenn wir die komplementären Stärken der beiden Unternehmen geschickt nutzen, werden wir der Elektromobilität in Deutschland und international wichtige Impulse geben und gemeinsam eine europäische Erfolgsgeschichte schreiben“, wird Andreas Kostal, CEO der Kostal Gruppe, zitiert.

Die Compleo Charging Solutions AG ist einer der führenden Komplettanbieter für Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge in Europa. Das Unternehmen unterstützt seine Geschäftskunden mit unterschiedlichen Ladestationen und einem Back-End für Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen, die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen am Markt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie mehr als 300 Stadtwerke in Deutschland.

Laut dem Investoren-Portal „4investors“ gehen die Aktionäre aller Voraussicht leer aus: „Die Erlöse aus der Transaktion werden im Rahmen des Insolvenzverfahrens zur Befriedigung der Gläubiger verwendet. Die Beteiligten gehen derzeit davon aus, dass die Gläubiger der Compleo bei erfolgreichem Vollzug der Transaktion auf ihre Forderungen eine signifikante Quote erhalten werden, deren Höhe noch nicht feststeht“, so das Unternehmen. Noch im November 2022 hatte die Aktie bei einem Wert von 10,24 Euro gelegen. Am Dienstag (2. Mai) notierte das Papier bei 0,38 Cent.

Kostal hatte im vergangenen Jahr angekündigt, die Produktionsstandorte der Kostal Automobil Elektronik in Lüdenscheid, Halver und Meinerzhagen bis Ende 2024 zu schließen. In Meinerzhagen deutet sich ein Fortbestehen des Produktionsstandorts bis 2026. Rund 1.000 Arbeitsplätze könnten wegfallen. Derzeit wird über einen Sozialplan verhandelt.