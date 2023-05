50 Jahre nach dem Abi am Zeppelin-Gymnasium: Herren aus Lüdenscheid wieder auf Klassenfahrt

Wiedersehen in Bad Ems

+ © Winfried vom Hofe 50 Jahre nach dem Abitur gingen die Freunde der damaligen Klasse O1m2 am Zeppelin-Gymnasium auf alten Spuren noch einmal auf Klassenfahrt nach Bad Ems: (hintere Reihe, von links) Hans-Günter Trojahn, Winfried vom Hofe, Arthur Kröhnert, Guido Nöcker, Kilian Mehl und Hartmut Gehlhar; (vordere Reihe, von links) Volker Bäcker, Peter Conze, Manfred Thun und Dietmar Krepper. © Winfried vom Hofe

Sie sind schon ein verschworener Haufen, die alten Schulfreunde vom Zeppelin-Gymnasium, Abiturjahrgang 1973, Klasse O1m2. Wohl selten hat es eine Schulgemeinschaft gegeben, die auch 50 Jahre nach der Reifeprüfung einen solchen Zusammenhalt feiern kann.

Lüdenscheid - Die inzwischen älteren Herren treffen sich nicht nur, sie unternehmen immer noch Klassenfahrten miteinander – diesmal nach Bad Ems.

Das Reiseziel war nicht zufällig gewählt. Denn im Jahre 1970 führte die erste Klassenfahrt nach Bad Ems. Die Erinnerungen daran sind mit einer Anekdote verbunden, über die sich die Freunde heute noch köstlich amüsieren. Winfried vom Hofe, einer der Organisatoren der Klassenfahrt, berichtet, dass die als „Wanderfahrt“ deklarierte Tour damals eigentlich schon ein Jahr vorher stattfinden sollte. „Tatsächlich wurde die Fahrt seitens des Lehrerkollegiums als Sanktionsmaßnahme abgeblasen. Unsere Klasse hatte sich wiederholt ungebührlich benommen – sie war dafür aber auch bekannt und bei einigen Lehrern berüchtigt.“



Diesmal haben sich die ehemaligen Lüdenscheider gewiss besser benommen, sind standesgemäß im Grandhotel Häcker’s abgestiegen, haben das Beatles-Museum „Yellow Submarine“ besucht, „dort sehr angenehm gefeiert“ und am nächsten Tag eine Stadtführung erlebt. Dazu gehörte auch eine Wanderung zu der Jugendherberge, in der die Jungs vor 53 Jahren geschlafen haben, damals in Begleitung und unter Aufsicht ihres Lehrers Ulrich Waimann – von ganzen Schülergenerationen „Mungo“ genannt.



Die O1m2 blickt auf eine Reihe von Klassentreffen zurück, die laut Winfried vom Hofe durchweg gut besucht waren – obwohl es die 17 Freunde inzwischen in alle Winde zerstreut hat: nach Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, zum Bodensee, nach Karlsruhe oder in den Großraum Köln/Bonn, ins Ruhrgebiet, zwei sind noch in Lüdenscheid.



Die Klassenfahrt nach Bad Ems war bereits der zweite Höhepunkt für die ehemaligen Zeppelin-Gymnasiasten. Vor zehn Jahren, zum 40. Jahrestag ihres Abiturs, hatten sich die Herren auf der Reise in die Vergangenheit in Prag getroffen. Auch dort waren sie als Pennäler, und zwar zur Abi-Fahrt 1972 in Begleitung ihres Klassenlehrers Friedrich-Wilhelm Giedinghagen.



Die Wiedersehensfeiern der alten Freunde begannen laut Winfried vom Hofe 1994 mit 15 Teilnehmern auf Schloss Neuenhof, 13 waren es im Jahre 2009 im Caveau an der Südstraße, zwölf waren zur Revival-Tour in Prag dabei, zehn jetzt in Bad Ems – „die meisten davon aber bei bester Gesundheit“.



Es soll nicht die letzte Zusammenkunft gewesen sein. Die Zepp-Klasse O1m2 bleibt ein verschworener Haufen.