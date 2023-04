ÖPNV-Booster? Andrang auf 49-Euro-Ticket „gut zu händeln“

Auch im Lüdenscheider „Büssken“ am Rathausplatz gibt es nun das 49-Euro-Ticket. © Malte Cilsik

Der Andrang auf das 49-Euro-Ticket war für die MVG-Mitarbeiter zum Verkaufsstart noch gut zu händeln. Dabei ist durchaus Eile geboten, wenn man das Ticket ab Mai nutzen möchte.

Märkischer Kreis – Der Andrang auf das 49-Euro-Ticket war für die MVG-Mitarbeiter am Montag noch gut zu händeln – obwohl das auch als Deutschlandticket bezeichnete ÖPNV-Abo zum ersten Mal in den Vorverkauf ging. Dabei wäre eigentlich Eile geboten: Wer pünktlich zum 1. Mai sein 49-Euro-Ticket nutzen möchte, sollte den Antrag bei der MVG dafür bis Mitte April einreichen.

MVG-Pressesprecher Jochen Sulies hatte es nicht anders erwartet. Bereits Anfang März sprach er gegenüber come-on.de bereits darüber, für wen sich das Deutschlandticket wirklich lohnt und für wen aber andere MVG-Angebote vielleicht auch weiterhin die bessere Wahl bleiben. Und rechnete vor diesem Hintergrund nicht mit einem allzu großen Ansturm zum Verkaufsstart.

Das scheint sich nun zu bewahrheiten, auch wenn das Interesse am neuen ÖPNV-Abo am Montag zweifellos vorhanden war. So zumindest der Tenor aus den MVG-Kundencentern in Lüdenscheid und Iserlohn. „Wir hatten eine erkennbar höhere Nachfrage, konnten diese aber gut händeln“, bestätigte Sulies, der am Montag noch keine genauen Verkaufszahlen nennen konnte.

Verkaufsstart für das 49-Euro-Ticket: Versand der E-Tickets per Post

Erhältlich ist das 49-Euro-Ticket fortan über das MVG-Onlineportal, in diversen Vorverkaufsstellen (eine Übersicht gibt’s ebenfalls online) oder Kundencentern wie dem Lüdenscheider „Büssken“ am Rathausplatz. Egal, auf welchem Weg – Kunden sollten ihren Antrag bis zum 15. April bei der MVG einreichen, um dann auch pünktlich zum 1. Mai ihr Deutschlandticket nutzen zu können.

Denn bis Ende des Monats möchte die MVG die E-Tickets, als welches das 49-Euro-Ticket ausschließlich erhältlich ist, versenden. Zum Juni vergangenen Jahres hatte die MVG alle Abo-Tickets auf E-Tickets umgestellt.

Auch wenn auf den E-Tickets wie üblich kein Name draufsteht, sind diese doch personalisiert und können von den Kontrolleuren ausgelesen werden. Denn das Deutschlandticket ist nicht übertragbar und erlaubt auch nicht die Mitnahme weiterer Personen.

Erhältlich ist es nur als monatlich kündbares Abo und gilt deutschlandweit in allen Zügen des Regional- und Nahverkehrs. Im Fernverkehr gelten hingegen spezielle Regeln.