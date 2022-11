49-Euro-Ticket bietet Sparpotenzial: Beispielrechnungen mit Bus und Bahn

Von: Leon Malte Cilsik

Vermutlich ab Januar kann man den Nachfolger des 9-Euro-Tickets kaufen und damit deutschlandweit Bus und Bahn nutzen. Da stellt sich die Frage, für wen sich das 49-Euro-Ticket überhaupt lohnt.

Lüdenscheid – Bitte nicht das Abo kündigen – diesen Appell richtet die MVG an ihre Stammkunden. Hintergrund ist die bevorstehende Einführung des 49-Euro-Tickets. Abonnenten von MVG-Tickets würden automatisch in den für sie günstigsten Tarif eingestuft, verspricht das Nahverkehrsunternehmen. Vermutlich ab Januar kann man den Nachfolger des 9-Euro-Tickets kaufen und damit deutschlandweit Bus und Bahn nutzen. Ausgenommen sind Züge des Fernverkehrs und private Anbieter wie Flixbus. Damit sollen auch Menschen, die den ÖPNV bisher nicht oder kaum nutzen, zum Umdenken animiert werden.

Da stellt sich die Frage, für wen sich das 49-Euro-Ticket lohnt. Einige Preisbeispiele:



Monatskarten

Aktuell ist man bei der Nutzung des ÖPNV in Lüdenscheid zwar noch auf den Schienenersatzverkehr angewiesen, die Einführung des 49-Euro-Tickets könnte jedoch ungefähr mit dem Abschluss der Arbeiten rund um den Brügger Bahnhof zusammenfallen (wir berichteten). Damit könnte dieser auch wieder zum attraktiven Ausgangspunkt für Pendler werden, die beispielsweise täglich nach Hagen oder Dortmund fahren – auch wenn sie dafür bislang noch tief in die Tasche greifen müssen. So kostet ein Monatsticket nach Hagen 166,70 Euro, nach Dortmund sind es 201,70 Euro. In die andere Richtung – nach Köln – wird es etwas komplizierter, liegt die Domstadt doch nicht mehr im Bereich des Westfalentarifs. Über 300 Euro sollte man für die Fahrt an den Rhein aber wohl pro Monat einplanen.



Doch auch wer „nur“ regelmäßig mit der MVG in die Lüdenscheider Nachbarstädte fährt – zum Beispiel nach Werdohl oder Altena – zahlt dafür im Monatsticket bereits 103,40 Euro. Für die Strecke nach Meinerzhagen sind es schon 138,80 im Monat.



Für Vielfahrer lohnt sich das 49-Euro-Ticket also auf jeden Fall. Und: Es ist durchaus auch eine Alternative zum Auto. Von Altena, Halver, Herscheid und Werdohl sind es nach Lüdenscheid jeweils etwa 13 Kilometer, von Kierspe und Schalksmühle aus noch etwas mehr. Wer dort lebt und in der Bergstadt arbeitet, legt in vier Wochen 520 Kilometer zurück und verfährt bei den derzeitigen Preisen selbst mit einem sehr sparsamen Auto sicher mehr als 50 Euro Benzin – besonders wenn man die täglichen Staus einberechnet.



Einzelfahrten

Einzelfahrten sind in der Regel relativ teuer – egal ob mit Bus oder Bahn. So kostet die Fahrt nach Hagen 8,10 Euro, nach Dortmund elf Euro und nach Köln sind es je nach Uhrzeit zwischen 20 und 30 Euro. Ein Fahrschein für die Strecke von Lüdenscheid nach Altena oder Werdohl kostet 4,30 Euro, nach Meinerzhagen werden sogar 5,80 Euro für eine Fahrt fällig. Das bedeutet: Schon wer nur fünf Mal im Monat mit dem Bus nach Meinerzhagen und wieder zurück fährt, ist mit dem 49-Euro-Ticket besser dran als mit Einzelfahrausweisen.



Senioren

Für die Generation 60 plus hat die MVG ein Angebot, das preislich etwas unter dem 49-Euro-Ticket liegt: Mit dem, 60plusAbo für 46,50 Euro kann man einen ganzen Monat Busse und Bahnen benutzen – allerdings nur im Märkischen Kreis, während das 49-Euro-Ticket ja in ganz Deutschland gelten wird. Wer nur ab und an Busse und Bahnen nutzen will, findet heute schon Angebote, die im Einzelfall eine günstigere Alternative sein können. Unter anderem Folgende:



24-Stunden-Ticket

Für 11,10 Euro kann man den ganzen Tag lang in die unmittelbar an Lüdenscheid angrenzenden Städte und Gemeinden fahren. Wenn es eine Kommune weiter gehen soll, kostet das 15 Euro für 24 Stunden.



9-Uhr-Ticket

Wer seine Busfahrt nach 9 Uhr antritt, erhält einen ordentlichen Rabatt. Wer nur innerhalb Lüdenscheids fahren will, zahlt 4,90 Euro. Für 6,70 Euro kann man beliebig oft in unmittelbare Nachbarstädte und zurück fahren.



eezy Westfalen

An der Tarifsystematik der MVG liegt es, dass Fahrten nach Meinerzhagen teurer sind als solche nach Altena oder Werdohl. Dem kann man mit der Handy-App „eezy Westfalen“ entgegenwirken. Bei ihr wird der Preis auf Grundlage der Luftlinie zwischen Ein- und Ausstieg berechnet. So werden hierbei bei der Fahrt vom Lüdenscheider zum Meinerzhagener Bahnhof „nur“ 4,64 statt 5,80 Euro fällig. Bei den Strecken nach Werdohl und Altena fallen die Einsparungen hingegen geringer aus.



Das NRW-Ticket

Mal für einen Tag in den Kölner Zoo oder zur Soester Kirmes? In solchen Fällen lohnt sich womöglich das NRW-Ticket der Deutschen Bahn. Offiziell heißt es Schöner-Tag-Ticket. Für Einzelpersonen kostet es 30,60 Euro, für 45,70 können bis zu fünf Personen in ganz NRW reisen, und zwar von 9 Uhr morgens bis um 3 Uhr am Folgetag. An Wochenenden kann man bereits ab Mitternacht losfahren. Inhaber eines Abos oder Zeittickets des Westfalentarifs können alternativ auch für 6,80 Euro auf das „EinfachWeiterTicket NRW“ zurückgreifen, mit welchem sie auch über den Geltungsbereich hinaus Orte in ganz NRW erreichen können. Allerdings gilt das Ticket nur sechs Stunden lang und für eine Hin- und Rückfahrt sind ungeachtet der Fahrtzeit immer zwei EinfachWeiterTickets nötig.



Fazit

Speziell wenn der Bahnhof in Brügge wieder ohne Einschränkungen von Zügen angesteuert werden kann, wird das 49-Euro-Ticket für viele Pendler zur lukrativen Alternative. Doch auch wenn es nur in die Nachbarstadt gehen soll, lässt sich mit dem ÖPNV dann richtig Geld sparen. Natürlich ist in Lüdenscheid dabei die Verkehrssituation ein wichtiger Faktor. Denn unter dieser leidet auch die MVG und musste ihren Fahrplan ab dem 10. August anpassen und teilweise ausdünnen. So fahren manche Linien nur noch im Stundentakt und beinhalten angesichts der täglichen Staus im Stadtgebiet nur knapp bemessene Umstiegszeiten. Gegenüber unserer Zeitung kritisierten beispielsweise mehrere Anwohner vom Freisenberg die Fahrplanänderungen und verkündeten in diesem Kontext ihren Umstieg zurück aufs Auto. Eine Antwort auf die Frage, ob sich das 49-Euro-Ticket in Lüdenscheid lohnt, kann also trotz zweifellosem Einsparpotenzial von Stadtteil zu Stadtteil sehr unterschiedlich ausfallen.