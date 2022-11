48 000 Euro Sachschaden und drei leicht Verletzte bei Unfall auf Talstraße

Von: Leon Malte Cilsik

48 000 Euro Sachschaden entstanden bei dem Unfall. © Polizei MK

Ein 42-jähriger Hagener verlor mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Tesla und prallte gegen das Fahrzeug eines Lüdenscheiders.

Lüdenscheid - Laut Polizeimeldung ereignete sich der Unfall am Samstagabend um 20.30 Uhr und spielte sich wie folgt ab: Ein 30-Jähriger aus Lüdenscheid wartete mit seinem Pkw, in dem sich ein weiterer 31-Jähriger, ebenfalls aus Lüdenscheid, befand, vor der Ampel auf der Talstraße an der Kreuzung mit der Gartenstraße und der Neuenhofer Straße. Aus Brügge kommend, wollte er eigentlich in die Gartenstraße einzubiegen.

Doch dazu kam es nicht - ein 42-jähriger Hagener befuhr laut eines Zeugen mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Talstraße in Fahrtrichtung Brügge und verlor im Bereich der Kreuzung die Kontrolle über seinen Pkw, ein E-Auto der Marke Tesla, und prallte gegen das Fahrzeug des Lüdenscheiders.

Der Aufprall war laut Polizeimeldung so stark, dass das Lüdenscheider Fahrzeug mehrere Meter zurück geschleudert wurde und beide Pkw gegen das Fahrzeug eines 57-jährigen Lüdenscheiders prallten.

Die beiden 30 und 31-jährigen Insassen des stehenden Fahrzeuges und der 42-jährige Unfallverursacher wurden leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf 48 000 Euro. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden.