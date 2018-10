4711-Flasche mit Verschluss aus Lüdenscheid

Lüdenscheid - Eine sechseckige Flasche, das Etikett bläulich-türkis mit Goldrand und schwarzer Schrift, der Verschluss aus Messing mit einem roten Rand: Wohl kaum einer braucht erst den Hinweis auf den Markennamen 4711, um bei der Beschreibung zu erkennen, dass es sich um eine Flasche Kölnisch Wasser handelt, die nun ins Virtuelle Museum aufgenommen wird.

Es handelt sich um eine sogenannte Molanusflasche mit einem Fassungsvermögen von 0,8 Litern. Sie wurde von der Gerresheimer AG in Düsseldorf gefertigt, hat einen Spritzverschluss mit roter Banderole und stammt aus dem Jahr 1975. Damit ist sie ein eher jüngeres Objekt aus der weit mehr als 200-jährigen Geschichte der Marke „4711“.

Besonderes Augenmerk gilt aber dem Verschluss der Flasche – dieser wurde nämlich in Lüdenscheid gefertigt, bei der Firma Beckmann & Co. Mehr als vier Jahrzehnte fertigte man hier für 4711 – und nicht als erstes Unternehmen in Lüdenscheid. Dies wusste Ulrich Baberg zu berichten, als er die Flasche samt Verschluss den Museen als Schenkung überließ. Er war bis 2002 Inhaber von Beckmann & Co als Nachfolger seines Vaters, Hugo Baberg, der sich 1953 selbstständig gemacht hatte. Durch Ulrich Baberg ist auch ein detaillierter Bericht über die Geschichte der Verschlüsse und den Produktionsprozess vorhanden.

Komplett aus Messing gefertigt

Hugo Baberg war seit etwa 1936 Prokurist der Firma Ristau-Pieper an der Handweiserstraße. Dort wurden neben Aluminiumgeschirr auch die Messingverschlüsse für die traditionelle Molanus-Flasche der Firma Ferd. Mülhens 4711 in Köln hergestellt. Sein Vater habe ihn bereits im Alter von zehn Jahren in die Firma mitgenommen, berichtet Ulrich Baberg, „und ich kann mich sehr gut an die Fertigung der Verschlüsse erinnern.“ Sie seien komplett aus Messing gewesen, mit einer Dichtungsscheibe aus Kork, und wurden aus Messingbändern tiefgezogen, gebeizt und zaponiert – das heißt zum Schutz gegen Anlaufen mit Zaponlack überzogen.

„Die Deckelfläche hatte eine Prägung ’4711‘, die unterliegenden Flächen waren rot lackiert, die erhabenen messing-glänzend“, beschreibt Baberg. Außerdem weiß er, dass die rote Fläche auf Schablonen lackiert und nach dem Trocknen von Frauen über eine lösungsmittelgetränkte Filzplatte gerieben wurde, wodurch die rote Farbe von den herausgehobenen Flächen entfernt wurde: „Das war eine eklige Arbeit wegen der Lösungsmittelgerüche.“

Ziel: Lieferant für 4711 werden

Nachdem Hugo Baberg sich selbstständig gemacht hatte, hat er in gemieteten Räumen der Firme Gebr. Noelle angefangen, patentierte Spiralstopfen für Bayer in Leverkusen zu fertigen. Aber von Anfang an wollte er auch als Lieferant bei 4711 ins Gespräch kommen. Gute Kontakte hatte er ja durch seine vorherige Tätigkeit dorthin. Ende der 1950er-Jahre bekam er schließlich den Auftrag, eine neue Form für die traditionellen Verschlüsse, kombiniert aus Messing und Kunststoff, vorzustellen.

Viele Versuche und Prototypen seien nötig gewesen, beschreibt Ulrich Baberg. Aber 1960 sei das Ziel erreicht worden: Ein rotes Kunststoff-Innenteil wurde in eine Messinghülse gedrückt und mit einer Kunststoffdichtung bestückt. Das Kunststoffteil hatte ein Gewinde und die 4711-Prägung auf der Deckelfläche. Den Stempel dafür hatte Graveur Wilhelm Schumacher hergestellt.





+ Im neuen Deckel gab es ein Loch für die Kunststoffhülse. © Nougrigat







Der Produktionsprozess der Messinghülse war zunächst ähnlich wie bei Ristau-Pieper – sie wurde tiefgezogen, gebeizt und zaponiert. Aber sie war zusätzlich mit einer Rändelung versehen und auf der Deckelfläche kreisrund gelocht. Die Einzelteile wurden dann auf einem Montageautomaten zusammengeführt. Es gab zunächst vier verschiedene Größen der Verschlüsse für die Standardflasche, später seien noch zwei weitere Ausführungen für XXL-Flaschen hinzugekommen. Außerdem berichtet Baberg, dass die Firma Ristau-Pieper als weiterer Lieferant hinzugezogen wurde.

Markenname seit 1875 geschützt

Bis Ulrich Baberg das Unternehmen 2002 verkaufte, hat Beckmann & Co. viele Millionen dieser Verschlüsse gefertigt – von denen dürften etliche durch den Verkauf des Kölnisch Wassers auch wieder nach Lüdenscheid gelangt sein. Ob die Produktion, die durch den Käufer nach Neurupin verlegt wurde, noch existiert, weiß Baberg nicht.

4711 ist eine traditonsreiche Marke für Parfüms aus Köln, die heute zum Unternehmen Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG gehört. Als sicher gilt, dass spätestens seit 1799 ein Kölnisch Wasser nach der Rezeptur, die später als 4711 bekannt wurde, durch Wilhelm Mülhens in Köln verkauft wurde. Dieses Duftwasser wird heute noch hergestellt. Der Markenname 4711 ist – ebenfalls spätestens – seit 1875 geschützt. Zur selben Zeit gab es ein erstes offizielles Logo, das in leichten Abwandlungen bis heute Bestand hat. Inzwischen werden unter dieser Marke mehrere Düfte verkauft. Das Stammhaus des Unternehmens an der Glockengasse in Köln ist ein beliebtes Touristenziel.

Revolutionäre Flaschenform

Bemerkenswert ist die ebenfalls bis heute verwendete sechseckige Form der sogenannten Molanus-Fasche. Diese ist nach Peter Heinrich Molanus benannt, der sie 1820 entwickelt hatte. Damals wurde sie noch mit Kronkorken verschlossen, wobei der Öffner gleich mitgeliefert wurde. Im Gegensatz zur vorher verwendeten Rosoli-Flasche können die Molanusflaschen besser gestapelt, gelagert und befördert werden, heißt es über die Vorzüge dieser damals revolutionären Flaschenform auf der Internetseite des Unternehmens. Sie bot außerdem mehr Fläche für Etiketten, „die den wertvollen Inhalt vor Licht schützen“ sollten. Hinzu kommt bis heute der besondere Wiedererkennungseffekt.