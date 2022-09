460 000 Euro für Lüdenscheids Altstadt-Fassaden vom Land

Von: Olaf Moos

Der historische Stadtkern Lüdenscheids wurde an vielen Stellen mit Hilfe von Fördermitteln des Landes verschönert. © Hans Blossey

Das Fassaden- und Hofflächenprogramm zur Verschönerung von Altstadthäusern ist beendet. Seit 2016 hat die Stadt Eigentümer dabei unterstützt, ihre Immobilien mit Fördermitteln des Landes aufzuwerten.

Lüdenscheid - Einmal wurde die Förderfrist verlängert – bis zum 31. August. Im Planungsausschuss des Rates sagte Fachbereichsleiter Martin Bärwolf über eine mögliche weitere Fortschreibung: „Man könnte es versuchen, aber wir wollen realistisch sein. Eine Verlängerung erscheint eher unwahrscheinlich.“

Über die Ergebnisse der sechs Jahre andauernden Maßnahme informierte Dagmar Däumer – im Rathaus zuständig für Bauleitplanung und Städtebau – die Fraktionen am Mittwochabend. Demnach haben die Verantwortlichen im Rahmen des Programms 41 Projekte betreut. Dafür flossen Landesmittel in Höher von 460 000 Euro.



Insgesamt haben die Hausbesitzer, die am Programm teilgenommen haben, ihre Immobilien mit Investitionen in Höhe von etwa 1,2 Millionen Euro aufgewertet. Die beauftragten Handwerksbetriebe wie Maler oder Stukkateure und Dachdecker kamen dabei größtenteils aus Lüdenscheid.



Gefördert wurden nicht nur Arbeiten an klassischen und historischen Altstadtgebäuden wie etwa an der Ringmauer-, an der Luisenstraße oder am Graf-Engelbert-Platz. Auch der vergleichsweise neue und schmucklose Wohnkomplex an der Hochstraße hat einen Anstrich in „Altstadtfarben“ erhalten, wie Dagmar Däumer sagte.



Eines der aufwendigsten Projekte des Programms war die nun fast abgeschlossene Verschönerung und Sanierung des Reidemeister-Hauses. Dagmar Däumer: „Das wird ein richtiger Hingucker.“