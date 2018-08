Wieder Ladendiebstahl: Entlasstermin Mai 2020

Lüdenscheid - Ein 46 Jahre alter drogenabhängiger Mann muss für einen Ladendiebstahl drei Monate länger im Gefängnis sitzen als ohnehin schon. Seine Entlassung steht nun für Mai 2020 an.

Bis Februar 2020 muss der 46-Jährige sowieso noch „brummen“. Der Diebstahl einer 339 Euro teuren Winterjacke aus einem Modegeschäft am Sternplatz bringt ihm jetzt einen Nachschlag von drei Monaten ein.

Das ist der vorläufige Tiefpunkt einer 30 Jahre andauernden Drogenkarriere. Der aktuelle Tatvorwurf ist strafrechtlich zügig geklärt.

„Trifft so zu“, sagt der Angeklagte. Er habe die Jacke in seinen Rucksack gepackt, den Laden verlassen und seine Beute in einem Versteck in der Nähe deponiert. „Dann habe ich die Jacke verkauft, für etwa ein Drittel des Preises.“

Auch dieses Delikt fällt in die Kategorie Beschaffungskriminalität. Die anderen Anklagepunkte – Schwarzfahrten mit der Bahn, um zur Substitution nach Wanne-Eickel zu gelangen – lässt Strafrichter Thomas Kabus fallen, „im Hinblick auf die im übrigen zu erwartende Bestrafung“.

Der Richter nennt den Lebensweg des Angeklagten „echt unglaublich“. Der jahrzehntelange Drogenkonsum habe offenkundig zu einer Persönlichkeitsstörung seines Mandanten geführt, sagt Verteidiger Dr. Frank Nobis. „Er ist krank, er kann nicht anders.“ Das sei ein Grund, auf verminderte Schuldfähigkeit zu erkennen.

Die Mutter des 46-Jährigen sitzt im Zuschauerraum und seufzt tief durch. Das Geständnis ist so ziemlich das Einzige, was für den Angeklagten spricht. Vielleicht noch eine erfolgreich absolvierte Drogentherapie.

Doch 22 Einträge im Vorstrafenregister, vorwiegend Diebstähle, Hausfriedensbruch und Schwarzfahrten, sowie ein Rückfall in die Sucht sprechen gegen eine neuerliche Bewährungschance. „Es wäre schön, wenn Sie wieder Fuß fassen könnten in der Gesellschaft“, sagt Richter Thomas Kabus zum Angeklagten.

Der antwortet leise: „Ich würde gerne eine Sozialtherapie probieren, damit ich eine Struktur in mein Leben kriege.“