A 45 closed - Sticker gegen den Transitverkehr

Von: Monika Salzmann

Mit Lkw-Stickern, die auf die Sperrung der A45 aufmerksam machen, möchten das Brückenbauer Büro und Speditionen aus der Region Fernfahrer dazu bewegen, die Region zu umfahren. Im Bild Bürgermeister Sebastian Wagemeyer und Ideengeber Olaf Schüttler sowie Lisa-Marie Sturm-Benkenstein als Standortleiterin der Paul Lixfeld Spedition bei der Übergabe der ersten Sticker. © Jakob Salzmann

„Je weniger Lkw durchfahren, desto besser!“ Mit Lkw-Stickern, die auf signifikante Weise auf die Sperrung der A45 aufmerksam machen, möchten das Brückenbauerbüro und heimische Speditionsunternehmen Fernfahrer dazu bewegen, die Region großräumig zu umfahren.

Lüdenscheid – „Wenn das dazu führt, dass 100 Lkw weniger durchfahren“, habe sich der Aufwand gelohnt, erklärte Bürgermeister Sebastian Wagemeyer am Dienstag bei der Übergabe der ersten Sticker an die Lüdenscheider Spedition Paul Lixfeld, Hoher Hagen 1. Es gelte, alles auszuschöpfen, was möglich ist, um die Verkehrssituation zu entschärfen und den überregionalen Transitverkehr aus der Region herauszuhalten.

Lobend hob er die Zusammenarbeit von betroffenen Bürgern und Speditionsunternehmen bei der Aktion hervor. Neben dem Bürgermeister und Bürgerbeauftragten für den Abriss und den Ersatzneubau der Talbrücke Rahmede nahmen Lisa-Marie Sturm-Benkenstein als Standortleiterin der Paul Lixfeld Spedition GmbH und Ideengeber Olaf Schüttler, Bürger im Team der Brückenbauer, am Gespräch mit Übergabe der ersten Lkw-Sticker teil.

Wie Olaf Schüttler erläuterte, wurde die Idee, die Flächen von Speditionsfahrzeugen aus der Region Südwestfalen zu nutzen, um plakativ auf die Sperrung der A45 hinzuweisen, bei einem Treffen von Bürgern und fünf Speditionsunternehmen im vergangenen Oktober geboren. An dem Treffen habe auch Dr. Christoph Kösters, Hauptgeschäftsführer des VVWL (Verband Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen), teilgenommen.

Herausgekommen ist ein DIN A1-Sticker, der in Form eines abgewandelten Einfahrtsverbot-Schildes mit der Aufschrift Lüdenscheid und der stilisierten Brücke nebst englischsprachigem Aufruf „A45 closed!“ auf die Brückensperrung aufmerksam macht.

Botschaft muss bei Fahrern ankommen

Vorgesehen ist, die auf Klebefolien aufgebrachten Sticker auf der Rückseite der Fahrzeuge heimischer Speditionsunternehmen anzubringen, um Fernfahrer dazu zu bewegen, andere Routen zu wählen und die Region zu umfahren.

Speziell die Fahrzeuge, die in der Region unterwegs sind, will Lisa-Marie Sturm-Benkenstein mit den Stickern bekleben, um auf die Sperrung der A45 und die damit verbundenen Staus, die für die Logistikunternehmen hohe Effizienzverluste mit sich bringen, aufmerksam zu machen.

Bei Fahrzeugen, die beispielsweise in München unterwegs sind, mache der Sticker wenig Sinn, erläuterte sie. Anders verhalte es sich bei den Fahrzeugen im Nahverkehr, die täglich im Stau stehen und mit den Aufklebern deutlich mehr Fernfahrer erreichen können. Wichtig sei, dass die Botschaft bei den Fahrern ankomme und sie daraufhin andere Routen wählen, um zum Ziel zu kommen.

Wirksamkeit wird nicht messbar sein

Ob die Aktion Erfolg habe, werde sich nicht messen lassen, waren sich Sebastian Wagemeyer, Lisa-Marie Sturm-Benkenstein und Olaf Schüttler einig. Wenn man jedoch nichts probiere, passiere auch nichts. 500 Sticker hat das Brückenbauer-Büro, das die Sticker finanziert hat, erstellen lassen. Sie werden in nächster Zeit an andere Speditionen verteilt. Wer damit einen Sprinter bekleben möchte, kann sich im Brückenbauerbüro unter Tel. 0 23 51 / 17 17 66 melden.