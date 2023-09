4000 Flyer für die Nacht der Kultur im MK

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Das Organisationsteam stellte den Flyer für die Nacht der Kultur am 21. Oktober vor. © Rudewig

„Ich habe die Idee einer Nacht der Kultur seinerzeit aus Hamburg mitgebracht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute hier sitzen und so einen Flyer in den Händen halten.“ Dominik Hass, Vorsitzender des Kulturausschusses zollte den Beteiligten bei der Vorstellung des Flyers für die „Nacht der Kultur“ am 21. Oktober großes Lob. Druckfrisch liegen in diesem Moment 4000 Stück davon vor, die ab heute (auch) beim Stadtfest verteilt werden.

Lüdenscheid – Mit elf kulturellen Orten sind in diesem Jahr mehr dabei als 2022. „Letztes Jahr wurde die Nacht zum totalen Erfolg. Wir haben die gesamte Lüdenscheider Kulturwelt mobilisiert, besser konnte das nicht laufen“, ließ Axel Schwabecher, Fachdienst Kultur, Museum, Galerie und Archiv, die Premiere Revue passieren.

Der Kulturbeirat hatte im vergangenen Jahr dafür gesorgt, dass sich nicht nur die städtischen Einrichtungen, sondern auch Vereine und Initiativen beteiligten. Viel Arbeit, aber eine Arbeit, die sich lohne, waren sich die Initiatoren einig.

Neu dabei sind in diesem Jahr die evangelische Kirchengemeinde und die Phänomenta, die ihre Tore öffnet für die heimische Chorwelt. Ansonsten erwartet die Lüdenscheider und ihre Gäste in der Nacht des 21. Oktobers einmal mehr ein bunter Mix, vielfältig, generationenübergreifend, interkulturell und mit vielen verschiedenen Blicken auf die lebendige Kulturszene unserer Stadt. Den Flyer konzipierte Caroline Unger (Verwaltung), auch an sie ging ein dickes Dankeschön. „Wir sind sehr dankbar, dass wir den Flyer sozusagen mit ,Bordmitteln‘ auflegen konnten“, so Stadtpressesprecherin Marit Schulte mit Blick auf die Kosten.



Die Versteigerung der Kostüme im Kulturhaus ist wieder mit dabei. © Jakob Salzmann

Der Flyer wird nun an Mann und Frau gebracht, liegt an vielen Stellen in der Stadt aus und gibt inklusive „Stadtplan“ und QR-Code einen guten Überblick über die verschiedenen Angebote. Wem das nicht reicht, der kann unter www.kultur-in-luedenscheid.de weiterlesen. Dort ist das Programm bereits hinterlegt.



Der Galerist Detlev Kümmel ist ebenfalls wieder mit an Bord und stellt Kuriositäten vor. © Jakob Salzmann

Eröffnet wird die Nacht diesmal in den Museen und durch Bürgermeister Sebastian Wagemeyer, der später am Abend im Kulturhaus musikalisch auftritt. Das Tanzprogramm zur Eröffnung übernimmt der Griechische Tanzverein aus Thrakien/Lüdenscheid. Der Verein verfügt über drei Tanzgruppen, bestehend aus Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die einmal in der Woche von Tanzlehrern in Tänzen aus der Region Thrakien und ganz Griechenland angeleitet werden.



Musik, Zaubershows, Theater, Workshops, spezielle Führungen, Kuriositäten, Artistik, eine Ausstellung und zum Abschluss gegen 22 Uhr eine After-Show-Party im Eigenart warten auf die Gäste. Und natürlich auch diverse Leckereien und Getränke für Pause und Plausch.