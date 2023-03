„Post Corona Edition“: Heimathelden in der Autowaschanlage

Von: Björn Othlinghaus

„Ich & Du“ absolvierten einen halbstündigen Auftritt. © Björn Othlinghaus

Mit der „Post Corona Edition“ der „Heimathelden“-Reihe konnte Veranstalter Christian Breddermann einen vollen Erfolg verbuchen. Mehr als 400 Personen hatten am Samstag den Weg zur Veranstaltung bei Best Carwash gefunden

Lüdenscheid – Die Staubsaugerhalle war gut gefüllt, als Moderator Hanno Grundmann als ersten Künstler Sebastian Wagemeyer ankündigte.. Mit seiner Akustik-Gitarre präsentierte dieser einige Rock-Klassiker, unter anderem von Pearl Jam („Indifference“), von Bob Dylan („All Along The Whatchtower“). Im Anschluss gab sich auf der kleinen Bühne Matthias Held (Gesang, Piano) die Ehre.

Held, der über ein Diplom im Jazz-Gesang verfügt, präsentierte eine Auswahl seiner meist deutschsprachigen Eigenkompositionen, die oft an Werke von Roger Cicero erinnern. Unter anderem propagierte er den „Sinn für Gerechtigkeit“ und resümierte, dass „der Deutschen liebstes Auto ihr Kind ist“. Mit dem Duo „Breddermann“ trat der Initiator des Events, Christian Breddermann (Gesang, Cajon), zum ersten Mal an diesem Abend selbst auf, hier mit seinem musikalischen Partner Erkan Besirlioglu (Gitarre, Gesang).

Live-Gig mit Rippenprellung

Wie gewohnt sorgten die beiden mit ihrem 30-minütigen Set für hervorragende Stimmung, interpretierten Klassiker wie „The Letter“ oder „Country Roads“ und begrüßten bei „Welt retten“ von Tim Bendzko sowie beim nachfolgenden „Cello“ von Udo Lindenberg als Gast Trompeter Dominic Leitgeb auf der Bühne. Im Laufe des Abends war Christian Breddermann zudem noch mit seinem anderen Duo, „Ich & Du“, zu hören, bei dem er mit Klaus Sonnabend (Gesang, Gitarre, Keyboard) zusammenspielt. Obwohl sich Sonnabend die Rippe geprellt hatte, trat er tapfer für den halbstündigen Gig an - bei „Applaus, Applaus“ von den Sportfreunden Stiller holten sich die beiden dann Stefanie aus dem Publikum auf die Bühne, die das „Applaus, Applaus“-Schild als Zeichen, mitzusingen, beim Refrain hochhalten musste.

Auf intensive Weise interpretierte Klaus Sonnabend den Antikriegs-Song „Zombie“ von den Cranberries. Für die leiseren Töne war der Singer-Songwriter Björn Nonnweiler aus Hagen zuständig, der zwei 15-minütige Gigs spielte. Seine eigenen Titel stehen in der Tradition klassischer deutscher Liedermacher und zeichneten seinen ersten Auftritt aus, sein zweites Set widmete er Coversongs wie „Heart Of Gold“ von Neil Young oder „The Boxer“ von Simon & Garfunkel.

Ampersand absolvierten bei der „Post Corona Edition“ ihr zweites Heimathelden-Konzert. Spezialität der Band mit den beiden Frontleuten Julia Späinghaus und Björn Bergs sind einerseits Jazz-, Swing- und Rock’n Roll-Klassiker wie „My Baby Just Cares For Me“ von Nina Simone oder „Kiss Me Quick“ von Elvis, aber auch neuere Popsongs wie „Teenage Dirtback“ von Wheatus befinden sich im Repertoire.

Stimmung bis in den späten Abend hinein

Das Duo HonigMut, bestehend aus Melina Fuhrmann (Gesang) und Nando Andreas (Gesang, Gitarre), ist bekannt für seine eingängigen, deutschsprachigen Songs, die oft romantische Themen bedienen, wie unter anderem „Schlafen seh’n“ oder „Küss mich“, die sie auch an diesem Abend gekonnt zum Besten gaben. Den Schlusspunkt setzte die beliebte Cover-Formation Ohne Yoko, die mit ihren beiden stets gut aufgelegten Sängerinnen Patrizia Camassa und Nicole Friese für Stimmung auch noch am späten Abend sorgten.

Sie rockten unter anderem mit dem funkigen „Baby Love“ von Mothers Finest oder „You Shook Me All Night Long“ von AC/DC den Saal. Für die Verpflegung sorgten schließlich Nanni’s Kirchhahn (Getränke) und die Dahlerbrücker Husaren (Verzehr), für den guten Klang die Firma „Sound Of Centuries“.