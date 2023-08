40 Jahre Ordination als Pfarrer: „Langweilig war’s nie“

Von: Susanne Kornau

Herzlichen Glückwunsch, Lothar Hellwig (2.v.r.): Zum 40. Ordinationsjubiläum gratulierten Superintendent Dr. Christof Grote (2.v.l.), Volker Schöbel (l.) und Martin Koch. © kornau

Einmal hat er die Gemeindesekretärin in der Schubkarre durch die Kirche geschoben. „Ich wollte deutlich machen, dass wir alle zusammen unterwegs sind“, erklärt Lothar Hellwig und lacht.

Lüdenscheid – Bilder finden, die eine Botschaft anschaulich machen, und eine Sprache sprechen, die die Menschen auch verstehen – das ist ihm immer wichtig gewesen, und das ist ihm in den vergangenen 40 Jahren auch gelungen. „Langweilig war’s nie“, kann Lothar Hellwig deshalb gut gelaunt sagen. Am Montag, 28. August, war Zeit für Rückblick und Anekdoten: Der Pfarrer im Ruhestand feierte sein 40. Ordinationsjubiläum. Mit Superintendent Dr. Christoph Grote gratulierten Volker Schöbel, langjähriger Geschäftsführer des Kreiskirchenamtes, und Martin Koch, Wegbegleiter an so mancher Schnittstelle im Kreis- und Landeskirchenamt. Und noch etwas haben Letztere und Hellwig gemeinsam: den Finanzamtshintergrund. Dort begann auch der berufliche Weg des gebürtigen Lüdenscheiders, der im Juni seinen 70. Geburtstag feiern konnte. Aufgewachsen in Plettenberg, fand der Junge früh den Weg zum CVJM, wollte Jugendreferent werden. Doch zunächst machte er eine Ausbildung beim Finanzamt in Altena, bevor es doch auf die kirchliche Schiene ging: Er studierte in Düsseldorf an der Fachhochschule für Theologie und Religionspädagogik.

Alles sei immer ineinander übergegangen, erinnert er sich. Es fügte sich. Seine Stationen führten ihn abwechselnd in den Schuldienst und in die Gemeinden. 1979 wurde er Vikar an der Markuskirche am Wehberg und heiratete seine Frau Inge. Das Paar hat vier Kinder, sieben Enkel. An die Erlöserkirche, wo er ordiniert wurde, holte ihn Friedrich-Karl Schmidt. Seine Berufszeit endete 2014, nach zehn Jahren als Schulpfarrer in Altena und Ostendorf. Für jeden beruflichen Abschnitt galt: „Ich konnte mit ganz viel Freude und Unterstützung von anderen sehr viel bewegen. Das war toll!“

Kritischer Geist

Pfarrer zu sein, sei eine lebenslange Berufung, betont Hellwig. Deshalb dürfe er mit dem Eintritt in den Ruhestand weiterhin die Aufgaben eines Pfarrers ausüben. „Wenn wir die Ruheständler nicht hätten . . .“, sagt dazu Volker Schöbel. Sie springen ein, wenn der Fachkräftemangel in der Kirche mal wieder spürbar wird.

Dass nicht immer alles rund läuft in der Landeskirche, kommentiert Lothar Hellwig durchaus. „Ich war immer kritisch gegenüber der Landeskirche. Das bin ich immer noch“, sagt er, der im Ruhestand politisch aktiv ist und für die SPD im Stadtrat sitzt. Aber auch da pflegt er, was ihn immer angetrieben hat: „Es ist wichtig, zusammen etwas zu machen.“ Zum Wohle des Ganzen.

Die Ordination wird am Buß- und Bettag, 22. November, mit einem Gottesdienst um 19 Uhr in der Erlöserkirche gefeiert.