36-Jährige nach brutaler Attacke: "Ich gehe nicht mehr in Lüdenscheid aus"

Lüdenscheid - 1350 Euro Geldstrafe muss ein 28-jährigen Lüdenscheider nach einer brutalen Attacke auf dem Sternplatz zahlen. Sein Opfer, eine 36-jährige Frau, leidet noch heute und sagt: "Ich gehe nicht mehr in Lüdenscheid aus."

Nur dem Umstand, dass er in keiner Weise vorbestraft war, hat einem 28-jährigen Lüdenscheider ein mildes und für ihn „sehr wohlwollendes Ergebnis“ beschert, wie Richter Thomas Kabus im Amtsgericht Lüdenscheid erklärte. Kabus verurteilte den Angeklagten wegen der brutalen nächtlichen Attacke auf eine 36-jährige Frau auf dem Sternplatz zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 15 Euro.

Der Staatsanwalt hatte wegen des „ganz schweren Faustschlages gegen eine Frau, der der Angeklagte nachrannte“, 120 Tagessätze beantragt: „Die Folgen spürt die Zeugin bis heute.“

Im Kern hatte die Geschichte, die sich in der Nacht vom 4. auf den 5. Juni abspielte, drei Beteiligte. Eigentlich sei es ein sehr schöner Abend im Johnny Mauser gewesen, erinnerte sich der Angeklagte. Was sich dann gegen vier Uhr auf dem Sternplatz zutrug, schilderte er zunächst als eine Rangelei, in deren Verlauf er die 36-Jährige weggestoßen und dabei eher aus Versehen verletzt habe.

Zeugin sichtlich mitgenommen

Davon allerdings konnte keine Rede sein: Die sichtlich mitgenommene Zeugin berichtete, dass die Kontrahenten schon in der Diskothek auseinandergehalten werden mussten. Hintergrund war offenbar eine frühere Beziehung des Angeklagten zu ihrer Freundin (35), mit der sie sich später in der Nacht auf den Heimweg machte. Diese Beziehung hatte sie nicht gut geheißen, weshalb der Angeklagte nicht gut auf sie zu sprechen war.

Der Angeklagte selbst bekräftigte das schlechte Verhältnis in anderer Richtung: Das Opfer der Attacke sei nicht gut auf ihn zu sprechen gewesen, erinnerte er sich vor Gericht.

Dennoch blieb der Grund für einen derart heftigen Gewaltausbruch rätselhaft: Nach einer Verfolgungsjagd durch die Altstadt schlug der Angeklagte der 36-Jährigen derart brutal ins Gesicht, dass diese eine stark blutende Platzwunde im Bereich der Lippe erlitt und mit mehreren Stichen genäht werden musste.

Tränen der Empörung

Die Folgen spüre sie bis heute, erklärte die Zeugin: Sowohl innerhalb des Mundes als auch die zurückgebliebene Narbe, auf die sie immer wieder angesprochen werde. Ihr Lebenhabe sich daraufhin verändert: „Ich konnte nicht mehr raus – immer mit der Angst, ihm über den Weg zu laufen. Ich gehe nicht mehr in Lüdenscheid aus. Ich muss so etwas nicht mehr haben“, erklärte sie mit Tränen der Empörung über den aus ihrer Sicht völlig grundlosen Angriff.

Motiv blieb irgendwie rätselhaft

Der Angeklagte konnte aus seiner Sicht ebenfalls keine Erklärung für seine Brutalität geben. Sein Motiv blieb irgendwie rätselhaft und wurde letztlich dem im jener Nacht genossenen Alkohol zugeschoben. Die vom Angeklagten angebotene Entschuldigung wies das Opfer entrüstet zurück.