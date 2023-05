35 Partner mahnen: „Ein Thema, das alle angeht“

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Die Akteure des Netzwerks Demenz laden zur Veranstaltung „mit Demenz leben“ ein. © Paffendorf

35 Partner aus dem Netzwerk Demenz organisieren einen gemeinsamen Informationstag im Jürgen-Dietrich-Forum. Unter dem Titel „mit Demenz leben“ will man am 15. Juni mit Betroffenen, Verwandten und anderen ins Gespräch kommen und umfassend über bestehende Angebote informieren.

Lüdenscheid – Laut dem Statistischen Bundesamt waren 2021 rund 1,8 Millionen Deutsche demenziell erkrankt. „Und es werden immer mehr. Rund 150 000 Neuerkrankungen werden im Jahr diagnostiziert“, sagt Astrid Windfuhr, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie der Märkische Kliniken. Demenz ist nicht nur Alzheimer – 50 Arten demenzieller Erkrankungen kennt man heute.

„Und in einer alternden Gesellschaft ist Demenz ein Thema, das alle angeht“, weiß Windfuhr. Um über Krankheitsbilder, Diagnosen und Möglichkeiten von Prävention und Unterstützung zu informieren, lädt das Netzwerk Demenz für den 15. Juni ab 9 Uhr wieder in das Jürgen-Dietrich-Forum des Rathauses ein. Unter dem Titel „mit Demenz leben“ will man dann die Angebote der 35 Netzwerkpartner vorstellen, ins Gespräch kommen und bei Vorträgen und Workshops Wissen rund um das Thema vermitteln. Wie Dr. Egbert Cardinal von Widdern, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, Psychotherapie am Klinikum, erklärt, nehme man damit die Arbeit an der Veranstaltungsreihe wieder auf, die durch die Corona-Pandemie unterbrochen worden war. Seit 2008 informierte das Netzwerk Demenz zuvor zweimal jährlich bei Informationstagen.

„Die Erfahrungswerte, die man dabei gesammelt hat, haben dazu beigetragen, dass wir die Angebote nach Wunsch so zusammenstellen können, wie sie nachgefragt werden“, sagt Anja Weber, von der städtischen Stabsstelle Demografie und Sozialplanung. Gemeinsam mit den Netzwerkpartnern habe man ein niederschwelliges Angebot geschaffen, das sowohl für an Demenz erkrankte Menschen sowie auch für deren Angehörige, Freunde oder Nachbarn Mehrwert biete.

Für den 15. Juni bedeutet das zum Beispiel, dass beim „Markt der Möglichkeiten“ im Rathaus sowohl die Anbieter der mobilen Tagespflege wie auch zahlreiche dem Netzwerk angeschlossene Institutionen, Gesundheitsdienstleister und weitere Akteure mit Infoständen vor Ort sein werden. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Für die Besucher stehen Kaffee, Kuchen und Kaltgetränke bereit.

Das Programm im Einzelnen:

9 Uhr: Begrüßung und allgemeine Informationen mit Lothar Hellwig, Vorsitzender des Ausschusses Soziales, Senioren und Demografie

9.30 bis 9.50: Vortrag „Diagnostik und medizinische Versorgung – kurze Einführung“ mit Astrid Windfuhr, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie

10 bis 10.20 Uhr: Vortrag „Die Tagespflege – Urlaub vom Alltag / Chance zum Daheimbleiben“ mit Anbietern lokaler Tagespflegen

10.30 bis 11.30 Uhr: Workshop „Quartiersarbeit – Chance zum Daheimbleiben“ mit Dr. Egbert Cardinal von Widdern

11.30 bis 12 Uhr: Workshop „Fit mit Rollator“ mit Petra Rosenbach vom TuS Bierbaum

Zwischen den Angeboten: Sportliche Bewegung bei Demenz mit Angelika Fröhling (DRK)