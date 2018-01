Eine "explosive Mischung" - 35-Jähriger verurteilt

Lüdenscheid - Erst Morphium gegen Rückenschmerzen, dann Alkohol. Für das, was folgte, musste sich jetzt ein 35-Jähriger vor dem Lüdenscheider Amtsgericht verwantworten.

Strafrichter Thomas Kabus verurteilte einen 35-jährigen CNC-Fräser wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zu einer empfindlichen Geldstrafe.

Die drei Polizisten können sich nicht mehr im Detail an den Einsatz erinnern. Das liegt daran, dass sie zu viel mit rabiaten Betrunkenen zu tun haben.

Einer der Beamten zuckt nur mit den Schultern, der andere kramt mühsam ein paar Brocken aus dem Gedächtnis, der dritte hat vor seiner Aussage immerhin die Strafanzeige gelesen.

Für Strafrichter Thomas Kabus reicht das: 2500 Euro Geldstrafe wegen Widerstandes in Tateinheit mit Beleidigung. Das macht den Verurteilten (35) stinksauer, er fällt dem Richter bei dessen Urteilsbegründung wütend ins Wort.

Doch dieses Benehmen passt zur Biographie des Lüdenscheiders, wie Kabus sagt. „Ihnen wohnt immer noch diese Aggression inne.“ Die ist auch der Anlass für den Polizeieinsatz im Dezember 2016.

Ein Kumpel hat den rückenkranken CNC-Fräser nach einer Schmerztherapie aus der Klinik abgeholt und zu sich nach Hause eingeladen. Der Angeklagte sagt: „Wir haben Musik gehört und Bier und Schnaps getrunken.“

Dann gibt es Streit. Als die Polizisten eintreffen, ist der 35-Jährige in der Wohnung, der Gastgeber steht vor der Tür. „Ich hab' einen vor die Mappe gekriegt.“

Der Zugriff gestaltet sich kompliziert. Der Schläger, 2,3 Promille intus, wehrt sich. In der Anklageschrift ist unter anderem „Scheiß-Bullenschweine“ und „Hurensöhne“ zitiert.

Einer der Polizisten sagt: „Er hat den Rotz hochgezogen, um mich zu bespucken.“ Das habe er mit einem „Blendschlag“ abgewendet.

Der Angeklagte sagt, an den Streit in der Wohnung erinnere er sich schwach, „der Rest ist weg“. Er sei morgens – „überall blaue Flecken“ – in der Polizeizelle zu sich gekommen „und wusste gar nicht, warum ich da war“.

Doch abstreiten mag er die Vorwürfe nicht. „Wenn ich wen geschlagen haben sollte, tut's mir leid.“ Er sei immerhin ruhiger als früher. Aus diversen Strafbefehlen habe er ingesamt fast 20 000 Euro an Geldstrafen bezahlt, jetzt habe er seit sechs Jahren einen festen Job.

Strafverteidiger Gerd-Oliver Salzmann erwirkt keine Einstellung des Verfahrens, aber immerhin macht er eine eingeschränkte Schuldfähigkeit seines Mandanten geltend. Erst Morphium gegen Rückenschmerzen und sich dann „die Kante geben“ – das ist, wie Richter Thomas Kabus sagt, „eine explosive Mischung“.