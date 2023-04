30 Kneipen, Cafés, Restaurants machen mit: Endlich wieder Thekentour

Die Thekentour bringt immer viele Menschen in die Stadt. Am 30. April gibt's die 8. Auflage. © Cedric Nougrigat

Wer die Abwechslung liebt, ist hier genau richtig. Die 8. Auflage der Lüdenscheider Thekentour am 30. April führt durch 30 unterschiedliche Lokalitäten.

Lüdenscheid – Die Einladung zum Theken-Tanz in den Mai steht: Nach knapp vierjähriger Zwangspause gibt es am Sonntag, 30. April, das Comeback der „Thekentour“. 30 Kneipen, Restaurants und weitere Lokalitäten bildeten, so heißt es in der Einladung des Lüdenscheider Stadtmarketings (LSM), eine Party-Meile von der Oberstadt bis zum Knapp. Die altbekannten Spielregeln für die achte Auflage kann, wer möchte, vor Ort nochmals nachlesen.

Zur Erinnerung: An allen 30 Standorten – der Eintritt ist frei – können sich Thekentouristen jeweils eine bunte Perlenkette verdienen. Die gibt’s für Kurzauftritte – im Kostüm, als Sänger, Tänzer, Polonaise-Gänger. „Freikaufen“ können sich die, die einen Auftritt scheuen, indem sie ein „Special“ bestellen, also die Spezialität des Abends, die jedes Lokal anbietet.

Der Startschuss fällt um 18 Uhr auf dem Graf-Engelbert-Platz vor dem Lønneberga. Hier wird eine Klapptheke sowie ein Anhänger mit einer mobilen Bühne aufgebaut. Damit wird die „Thekentour“ zur inoffiziellen Einweihungsfeier für den Engelbert-Platz, dessen Neugestaltung dann abgeschlossen sein soll.

Vier Aftershow-Partys

Spätestens ab 18 Uhr sind die Thekentour-Lokale geöffnet – dazu gehören Kneipen und Clubs, Restaurants, Imbissbuden, Kioske oder ein Lottogeschäft mit Getränkeausgabe. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir 30 Stationen anbieten und damit eindrucksvoll zeigen können, wie bunt und abwechslungsreich das Lüdenscheider Nachtleben in der City ist“, freut sich LSM-Geschäftsführer Phillip Nieland. Co-Organisator ist wieder der Verein Willi & Söhne. Zum Abschluss gibt's vier Aftershow-Partys: im Saitensprung, Stock, Eigenart und Alternativen Jugendzentrum (AJZ).

Darüber hinaus beteiligen sich: Café Aroma, Anatolien Grill, Atlantic Fried Chicken, Lønneberga, Asia Kiosk, Grafs Galerie, Altes Capitol, Frieda´s, Verso Giusto Osteria, Metropol, Zum Schwejk, Alibi, Altdeutsche Bierstube, Hopfen & Salz, Panoptikum, Lotto Nitsch, Times, Extrablatt, En Plo, Selammmh, Onkel Willi, Samtkragen, Ritter am Markt, Friedrichshof, By Chaplins, Dampflok.