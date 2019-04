UPDATE 30-Jähriger vermisst! Polizei sucht am Abend weiter - Hinweise eingegangen

Die Polizei veröffentlichte am Nachmittag eine Öffentlichkeitsfahndung, zuvor hatte die Schwester des Vermissten bereits bei Facebook einen Such-Aufruf gestartet - und unter anderem auch ein Foto veröffentlicht.

+ Mit diesem Posting wird nach dem Vermissten gesucht. Die Polizei bestätigt die Fahndung. © LN

Gegen 9 Uhr wurde der 30-Jährige von seinem Vater auf der Wache in Lüdenscheid als vermisst gemeldet. Laut Polizei sei er am Morgen nicht auf seiner Arbeitsstelle in einer Behindertenwerkstatt am Freisenberg erschienen. Zuletzt gesehen wurde er am Dienstag um 20 Uhr.