Baustellen-Irrsinn: „30-50-30-Roulette“ auf der L694

Von: Fabian Paffendorf

Tempo-50 gilt auch in diesem Bereich nur wieder für einen kurzen Teil der Strecke. © Paffendorf, Fabian

Das Teilstück der L694 zwischen der Werdohler Landstraße (B229) und der Brunscheider Straße hält für Autofahrer derzeit sehr spezielle „Abenteuer“ bereit.

Lüdenscheid – Mit Start der Arbeiten an der Hochspannungsleitung gegenüber der Timbergstraße und nahe Brunscheid sind neue, provisorische Verkehrsschilder entlang der L694 aufgestellt worden. „Nur wirklich Sinn ergeben die alle nicht“, meint Frank Störmer.

Störmer und die Nachbarschaft in Wettringhof haben das Gefühl, man habe die Straße übermäßig „mit Schildern zugepflastert“. Wie dieser Eindruck entstanden ist, lässt sich relativ klar nachzeichnen, wenn man mit dem Auto von der B229 aus in Fahrtrichtung Rosmart unterwegs ist. Fahrer, die die L694 hoch wollen, werden von einem Tempo-30-Schild „empfangen“. Wenige Meter dahinter besagt ein weiteres Schild, dass Tempo-30 nun wieder aufgehoben sei. Dann gilt wieder Tempo-50, wird aufgehoben, gilt Tempo-30, wird aufgehoben und so weiter und so weiter. „Auf den 800 Metern wird man als Autofahrer regelrecht wahnsinnig“, findet Frank Störmer. Es sei für ihn und andere nicht nachvollziehbar, warum entlang der Landstraße nicht schlicht und ergreifend durchweg Tempo-30 aufgrund der Baustellensituation gelte.

Zur temporären Baustellenbeschilderung gesellen sich noch weitere, fest installierte Schilder, die nicht wirklich miteinander harmonieren. © Paffendorf

Das als 30-50-30-Roulette empfundene Spielchen sei nicht nur nervig, sondern habe mittlerweile auch noch weitaus ärgerlichere Blüten getragen. Anfang Februar war das, da ging Frank Störmer in die Falle. In die Radarfalle des sogenannten „Enforcement Trailers“ der Stadt Lüdenscheid, der am 6. Februar im Bereich der Baustelleneinfahrt unterhalb der Timbergstraße geparkt war. „Wegen zu schnellen Fahrens musste ich rund 88 Euro zahlen, aber das ist soweit okay gewesen, denn ich war schließlich zu schnell“, sagt Frank Störmer.

Unverständlich hingegen sei für ihn aber der Umstand, dass überhaupt an dieser Stelle – mitten im gefühlten Schilderwald – Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt würden. Das habe seiner Ansicht nach „irgendwie ein Geschmäckle“. Fragen werfe beispielsweise ebenso auf, warum nun eine Häufung der temporären Tempolimit-Schilder durchweg fast nur in Fahrtrichtung Brunscheider Straße aufgestellt sind – aber in Gegenrichtung nicht. Auf LN-Anfrage teilt Stadtsprecher Sven Prillwitz mit, dass die Baustellenbeschilderung in enger Abstimmung zwischen dem Fachdienst Verkehrsplanung und -lenkung, Straßen.NRW und der von Amprion beauftragen Baufirma erfolgt sei.

Laut Anwohner Frank Störmer komme es auch trotz der neuen Schilder weiterhin zu zahlreichen Unfällen mit Blechschaden auf der Teilstrecke der L694. © Paffendorf, Fabian

Das „30-50-30-Roulette“ erklärt er einerseits mit den beiden Zufahrten zu den verschiedenen Baustellenzufahrten. „Dass hier nicht durweg einheitlich Tempo-30 gilt, ist auch der Situation geschuldet, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass sich die meisten Autofahrer auf dieser Strecke nicht daran halten“, so Prillwitz. Mit den wechselnden Tempolimits auf dem Teilstück der Landstraße wolle man „die Sensibilität bei den Fahrern erhöhen“.

Auch für den einmaligen Einsatz des Radarwagens der Stadt hat er eine Erklärung: „Bei der Maßnahme sollte hauptsächlich überprüft werden, ob Lkw trotz des Verbots auf der Strecke unterwegs sind.“