Pizza-Bestellung mit Folgen: Haftstrafe für 29-jährigen Lüdenscheider

Lüdenscheid - Nicht festlegen wollte sich das Schöffengericht auf eine Strafe, die vielleicht noch zur Bewährung hätte ausgesetzt werden können. Und tatsächlich nahm die Sache im Amtsgericht aus Sicht eines 29-jährigen Lüdenscheiders einen höchst unerfreulichen Verlauf: Am Ende der Verhandlung war er zu einer vollstreckbaren Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt – wegen Handels mit einer nicht geringen Menge Betäubungsmitteln.

Dabei hatte Kommissar Zufall den Polizeibeamten im Februar 2017 den Weg zu 982 Gramm Marihuana gewiesen: „Es war ein Einsatz wie im Film“, erinnerte sich ein Beamter an den Einsatz in einem Mehrfamilienhaus an der Honseler Straße. Der Anlass war zunächst eine Ruhestörung kurz vor Mitternacht, der die Beamten nachgehen mussten.

Nach Klärung der Angelegenheit passierten sie die Wohnung unter der Lärmquelle. Dort wurde gerade die Tür geöffnet, weil ein Pizza-Bote Ware anlieferte. Einer der Beamten erinnerte sich an den „perversen süßlichen Gestank“, der aus dieser Wohnung drang. Er veranlasste die Ordnungshüter zu sofortigem Handeln. Beim Bereitschafts-Staatsanwalt wurde die Genehmigung für eine Durchsuchung der Wohnung eingeholt. Diese brachte einen größeren Beutel und zwei Tütchen mit insgesamt 982 Gramm trockenen Pflanzenmaterials von Cannabis-Pflanzen zutage. Richter Thomas Kabus bezifferte den Straßenverkaufswert der Ware auf bis zu 7000 Euro.



Der Angeklagte selbst sprach wenig. Sein Mandant habe zum Zeitpunkt der Tat seinen eigenen Drogenkonsum durch den Verkauf von Marihuana finanzieren wollen, bestätigte Verteidiger Dirk Löber den Drogenhandel des 29-Jährigen. Angaben zum Preis und zur Herkunft der Ware wollte der Angeklagte nicht machen. Sein Verteidiger setzte aufgrund des Geständnisses dennoch auf eine mögliche Aussetzung der Strafe zur Bewährung, weil die Lage nicht so ganz übersichtlich gewesen sei: „Es waren noch andere Personen in der Wohnung.“ Außerdem sei das Kraut ja nicht in Umlauf gekommen.



Für das Schöffengericht wog allerdings eine Vorstrafe des Angeklagten wegen Betruges schwer. Zum Tatzeitpunkt stand er noch unter Bewährung. Das Schweigen des Angeklagten trug zudem nicht zum Eindruck bei, dass er sich wirklich von solchen Geschäften distanziert hatte. Und so folgte das Schöffengericht in der Tendenz dem Antrag des Staatsanwalts und verurteilte den 29-Jährigen zu einer Haft von zwei Jahren und drei Monaten.



Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.