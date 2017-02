28-jähriger Lüdenscheider erneut ohne Führerschein unterwegs

Lüdenscheid - Weil seine hochschwangere Ehefrau kaum noch hinter das Lenkrad gepasst habe, habe er das Steuer übernommen, gab ein 28-jähriger Lüdenscheider am Freitag im Amtsgericht zu.

Allerdings hatte er zuvor seine Fahrerlaubnis nach zwei Trunkenheitsfahrten verloren und eine Vorstrafe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis kassiert.

Sie könne sich keinen Grund vorstellen, dennoch zu fahren, belehrte Richterin Kristina Thies den Angeklagten. „Das war am helllichten Tag in der Hagener Innenstadt!“ Wozu gibt es Taxis? Als der Mann auf dem Rückweg nach Lüdenscheid auch noch geblitzt wurde, hatte er ein Problem. Sein Vater bot an, die gravierendere Geschichte mit dem Fahren ohne Fahrerlaubnis aus der Welt zu schaffen.



Und so gab die Familie im Anhörungsbogen an, dass der Vater des 28-Jährigen gefahren sei. Einem Mitarbeiter in der Straßenverkehrsbehörde kamen allerdings Zweifel. „Das Foto (der Blitzanlage) war zu gut. Es ist aufgefallen“, erklärte die Richterin dem Angeklagten. „Es war mutig zu sagen, dass der Vater den Wagen gefahren habe.“



Der Angeklagte erzählte etwas von Dummheiten, vom Junggesellendasein und von einer Sturm- und Drangphase. „Da habe ich nicht wirklich drüber nachgedacht.“ Nun sei er Familienvater mit Verantwortung, und so etwas werde gewiss nie wieder passieren.



Die Richterin sah auf den reuigen und geständigen Angeklagten und ein offenbar funktionierendes bürgerliches Leben und minderte die Strafe, die den 28-Jährigen zuvor per Strafbefehl erreicht hatte. Sie halbierte die zuvor verhängte Führerscheinsperre von zwei Jahren auf ein Jahr. Dazu gab es ein dreimonatiges Fahrverbot für jedes motorisierte Fahrzeug.



Die Geldstrafe blieb mit 90 Tagessätzen zu je 50 Euro, insgesamt also 4500 Euro, schmerzhaft. Denn der Angeklagte hatte das Fahren ohne Fahrerlaubnis ja noch mit einer falschen Verdächtigung seines Vaters garniert. Allerdings handele es sich dabei zwar um „eine dumme Idee“, nicht aber um den klassischen Fall einer falschen Verdächtigung, argumentierte die Richterin, „weil der Vater mit dem Vorgehen einverstanden war“.



