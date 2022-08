28.500 Geburten in fünf Jahrzehnten: Berglandklinik feiert großes Fest zum Jubiläum

Von: Monika Salzmann

Anke Halbekann (Klinikleitung) hat mit ihrem Team ein attraktives Programm für den 50. Geburtstag der Klinik zusammengestellt. © Jakob Salzmann

Klein, aber fein – mit 28 Zimmern und Aussicht ins Grüne – ist die Berglandklinik als Frauenklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe seit nunmehr 50 Jahren eine feste Größe in der medizinischen Landschaft Lüdenscheids. Rund 28 500 Kinder kamen in der Klinik in den vergangenen fünf Jahrzehnten zur Welt. Annähernd 50 000 Operationen wurden im selben Zeitraum durchgeführt.

Lüdenscheid - Als Belegklinik hebt sich die Klinik, die besonderen Wert auf einen familiären Charakter und eine persönliche Atmosphäre legt, dabei von herkömmlichen Kliniken deutlich ab. Grund genug für die Klinikleitung, den 50. Geburtstag des Hauses mit einem bunten, fröhlichen Fest zu feiern und die Lüdenscheider zum Kommen einzuladen. Just am Tag ihrer Eröffnung vor 50 Jahren am 14. August 1972 lädt die Klinik daher am Sonntag, 14. August, zum Mitfeiern ein. Ein attraktives Programm haben Anke Halbekann (Klinikleitung), Nadine Becker (Personalleitung) und Verwaltungsmitarbeiterin Dorothee Krause und ihr Team für den Festtag vorbereitet.

Die Geschichte der Klinik, die mittlerweile zur evidia GmbH gehört und mit neuem Logo als „Meine Berglandklinik Lüdenscheid“ firmiert, ist eine Erfolgsgeschichte. Sie beginnt mit Dr. Walter Fischer-Brooks, der die Idee hatte, eine gynäkologische Fachklinik mitten in einem Wohngebiet in Stadtrandlage zu eröffnen, und erfolgreich in die Tat umsetzte. Gemeinsam mit Dr. Wilfried Kummert lenkte er lange Jahre die Geschicke des Hauses.



Nach dem Ausscheiden von Walter Fischer-Brooks trat Dr. Heinz-Jürgen Ludwig in die Klinikleitung ein. Von 2001 bis 2017 war Dr. Jörn Tornow Klinikchef und ist seit dem Verkauf der Klinik im Jahr 2017 ärztlicher Direktor. Das Besondere an der Klinik, die in den Jahren 2011/2012 mit einem Millionenaufwand generalsaniert und auf den neuesten Stand gebracht wurde, ist ihre Konzeption als Belegklinik. Heißt: Das Ärzteteam besteht aus erfahrenen niedergelassenen Ärzten mit eigenen Praxen, die stationäre Behandlungen wie Operationen oder Entbindungen ihrer Patientinnen in der Klinik durchführen.



Feier am Sonntag Die Berglandklinik feiert ihren 50. Geburtstag am Sonntag, 14. August, mit einem bunten Fest. Von 11 bis 17 Uhr öffnet die Klinik dafür ihre Pforten. Für die kleinen Besucher wird eine Hüpfburg aufgebaut. Zudem soll es DJ-Musik und eine Spendentombola mit zahlreichen attraktiven Preisen geben. Kulinarisch wird die Klinik ihre Gäste mit frischen Waffeln, Gegrilltem und Eis vom Eiswagen verwöhnen. Im Rahmen der gültigen Coronaregeln sind überdies Klinikrundgänge angedacht. Die Spendeneinnahmen sind für das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar und die Deutsche Krebshilfe bestimmt.

Acht Belegärzte gehören derzeit zum Team. Das Leistungsspektrum ist umfassend für eine moderne Frauenklinik. Gynäkologie, Geburtshilfe und Elternschule sind die drei Säulen, auf denen der Klinikbetrieb ruht. Was viele nicht wissen: Das gynäkologische Angebot umfasst das gesamte Spektrum der operativen und konservativen Gynäkologie, einschließlich der Diagnostik und Nachbehandlung. In den meisten Fällen werden notwendige Operationen mikroinvasiv durchgeführt. Von der Versorgung von Patientinnen mit Harninkontinenz bis zur Behandlung von gynäkologischen Krebserkrankungen reicht das Spektrum.



Für die Geburtshilfe stehen Ärzten und Hebammen zwei moderne Kreißsäle – 2017/2018 umfangreich saniert – zur Verfügung. Von der Frühschwangerschaft bis zur nachgeburtlichen Betreuung sind werdende Mütter beim Arzt beziehungsweise der Hebamme ihres Vertrauens in guten Händen. Hocker, Seil und Gebärstuhl, auf Wunsch auch Aromatherapie und Akupunktur helfen bei den Wehen. Überdies sind Wassergeburten in der Geburtswanne und über Beleghebammen auch Hausgeburten möglich.



Sollte dennoch ein Kaiserschnitt nötig sein, ist der Weg zu den beiden Operationssälen nicht weit. „Wir sind eine Klinik der kurzen Wege“, sagt die Leiterin Anke Halbekann. „Vor Ort ist immer jemand in Rufbereitschaft.“



Jedes der mehrheitlich mit einem Balkon ausgestatteten Zimmer kann auf Wunsch in ein Familienzimmer umgewandelt werden. Die eigene Küche des Hauses bringe täglich viel Abwechslung auf den Teller. „Bei uns steht noch der Koch hinterm Herd. Selbst die Kartoffeln schälen wir selbst“, führt Anke Halbekann aus. Flexibel könne die Küche auf die Bedürfnisse stillender Mütter reagieren. „Es gibt fast nichts, was wir hier nicht erfüllen können.“ Zwei frisch gekochte Gerichte, eines davon vegetarisch, stehen dem 70-köpfigen Mitarbeiterteam und den Patientinnen zur Auswahl.



Dritte Säule im Klinikalltag ist die Elternschule mit einem breiten Angebot an Kursen und Veranstaltungen auf dem Weg zur Elternschaft – angefangen bei der Geburtsvorbereitung und Schwangerschaftsgymnastik bis zu Yoga und Tai-Chi. Zweimal im Monat können werdende Eltern das Haus bei Infoabenden persönlich kennenlernen. Demnächst soll dies auch per Video möglich sein. Dank strikter Regeln sei die Berglandklinik bislang gut durch die Coronazeit gekommen. „Wir hatten kein Ausbruchsgeschehen in der Klinik“, sagt Anke Halbekann. Die Impfbereitschaft unter den Mitarbeitern sei hoch gewesen. Was die Klinik merkt, sei die Brückensperrung auf der A45.