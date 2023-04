A45-Sperrung: Scharrenbach übergibt Millionen-Scheck an Lüdenscheid

Von: Fabian Paffendorf

Gut gelaunt bei der Übergabe im Ratssaal: Feuerwehr-Chef Christopher Rehnert, Fabian Kesseler (1. Beigeordneter), MdL Ralf Schwarzkopf (CDU), Bürgermeister Sebastian Wagemeyer, Ministerin Ina Scharrenbach, MdL Gordan Dudas (SPD), MdL Angela Freimuth (FDP) und Stadtkämmerer Sven Haarhaus. © Cedric Nougrigat

Die Landesregierung unterstützt die von der Sperrung der Rahmedetalbrücke auch finanziell belastete Stadt Lüdenscheid mit einer Geldspritze. Am Donnerstag überbrachte NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) persönlich den Förderbescheid über 1,25 Millionen Euro der „Sonderbedarfszuweisung Rahmedetalbrücke“. Dringend benötigtes Geld, das zum Großteil in die neue Feuerwache-Nord fließen wird.

Lüdenscheid – Große Gesten – insbesondere jene, die auch Signalwirkung haben – brauchen ihre Zeit. Da ist Geduld gefragt. Manchmal aber, da geht auch alles ganz schnell. Schneller als vielleicht gedacht, konnte auch Nordrhein-Westfalens Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitales, Ina Scharrenbach, die Hilfe für Lüdenscheid und die Region anbieten, um die Parteifreund und MdL Ralf Schwarzkopf sie im vergangenen Jahr gebeten hatte. Im Dezember ging dann der Antrag der Stadt Lüdenscheid auf eine Sonderbedarfszuweisung ein.

Am Montagvormittag dann übergab die Ministerin den Bescheid über die Mittel im Beisein der heimischen Landtagsabgeordneten Ralf Schwarzkopf (CDU), Gordan Dudas (SPD) und Angela Freimuth (FDP) an Bürgermeister Sebastian Wagemeyer.

Und obwohl es an der bürokratischen Front so schnell ging, war dennoch am Montag ein wenig mehr Geduld von allen gefragt, die zur Übergabe des Förderbescheids gekommen waren. Denn – und das nahm man durchaus mit dem entsprechenden Galgenhumor – , die Ministerin verspätete sich aufgrund der Verkehrssituation um gut eine halbe Stunde. Umso schön dann für Bürgermeister Wagemeyer, als er nun endlich neben Kämmerer Sven Haarhaus, dem 1. Beigeordneten Fabian Kesseler und Feuerwehr-Chef Christopher Rehnert, verkünden durfte, dass Scharrenbach „die frohe Kunde im Gepäck“ führte.

Dringend benötigtes Geld für neue Feuerwache

„Die Sonderbedarfszuweisung ist an dieser Stelle eine wichtige Botschaft , dass die Landesregierung nicht nur genau hinsieht, sondern der Region auch finanziell hilft“, sagte Sebastian Wagemeyer. Gedacht, um den Kommunen bei außergewöhnlichen Ereignissen, die den Haushalt belasten, eine Hilfestellung zu bieten, sei das Geld aus der Sonderbedarfszuweisung auch dringend benötigt. „Ohne die Brücken-Situation hätten wir keine Feuerwache-Nord gebraucht, aber dadurch, dass nun auch die Altenaer Straße gesperrt werden musste, wäre sonst ein ganzer Stadtteil bei Notfällen abgehängt“, so Wagemeyer. Andererseits seien für die kommenden Jahre bis zur Freigabe des Brückenneubaus auch Investitionen in die neue Wache über 8 Millionen Euro zu erwarten: „Von daher ist die große Freude über das Geld vom Land auch mit der Bitte und dem Appell verbunden, dass wir uns künftig weitere Unterstützung erhoffen.“

In der nun einmalig zur Verfügung gestellten Hilfe sind 973. 000 Euro enthalten, die direkt in die Miete für die neue Feuerwache am Römerweg fließen. In Betrieb genommen wird die neue Wache offiziell am kommenden Montag.