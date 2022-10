25.000 Euro Sachschaden: Teurer Unfall auf Freisenbergstraße

Von: Leon Malte Cilsik

Teilen

Teurer Unfall auf der Freisenbergstraße. © Polizei MK

Bei einem Pkw-Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt.

Lüdenscheid - Teurer Unfall auf der Freisenbergstraße: Am Freitag, 14. Oktober, stießen dort gegen 12.30 Uhr zwei Pkw zusammen. Beide Fahrzeuge wurden dabei stark beschädigt, die Fahrzeuginsassen blieben aber unverletzt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 51-jähriger Kiersper mit seinem Pkw von einem Grundstück auf die Freisenbergstraße zwischen Kreisverkehr und Heedfelder Landstraße. Dabei übersah er offensichtlich den Pkw eines 78-jährigen Lüdenscheiders, der die Straße in Richtung Heedfelder Landstraße befuhr. Es kam in der Folge zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, der nach Polizeiangaben so heftig war, dass hoher Sachschaden im Wert von 25 000 Euro entstand.