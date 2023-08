24 Monate keine Provider-Wahl: Erst die Baustellen, dann O2

Von: Thomas Machatzke

Diese Karte präsentierte UGG am Mittwoch im Rathaus für den Glasfaserausbau. Offiziell stellte das Unternehmen die Karte noch nicht zur Verfügung, weil die „Feinstplanung“ noch nicht abgeschlossen ist. © Thomas Machatzke

Es kommt Bewegung in den Ausbau des Glasfasernetzes in Lüdenscheid: Das Unternehmen UGG („Unsere Grüne Glasfaser“) will ab dem zweiten Quartal 2024 mit dem Ausbau des Netzes beginnen und binnen zweieinhalb Jahren 37 000 Haushalte in der Bergstadt für einen Glasfaseranschluss erschließen.

Lüdenscheid – Der Weg zum schnellen Internet wird wie andernorts auch gepflastert sein mit Baustellen. Das Glasfasernetz von UGG ist so konzipiert, dass alle Kabel und Leerrohre vollständig erdverlegt sind, ausgehend vom zentralen Hauptverteilerpunkt (sogenannten PoP-Standorten, „Point of Presence“, von denen es im Stadtgebiet vier geben soll) bis zum Haus – und zwar unabhängig davon, ob es sich um Ein- oder Mehrparteienhäuser handelt.

„Es werden modernste Bautechniken eingesetzt, um die unterirdische Verlegung in sehr kurzer Zeit, umweltverträglich und ohne große Einschränkungen für Bürger zu realisieren“, stellt das Unternehmen klar, „das heißt, dass in enger und frühzeitiger Absprache mit der Stadt sowie dem Bauamt Maßnahmen ergriffen werden, die den baulichen Eingriff minimal halten und einen geordneten Ablauf innerhalb der Stadt weiterhin gewährleisten.“



Die vier PoP-Standorte, die wie kleine, alleinstehende Garagen aussehen werden, hat das Unternehmen in seinen Planungen bereits klar verortet. Tatsächlich geht es im Moment aber in der „Feinstabstimmung“, wie Expansion-Manager Jörg Ellerbrok es nennt, noch darum, diese Liegenschaften auch anzumieten. Daneben sollen die Straßen genau durchleuchtet werden. „Wenn da in den nächsten Wochen Wagen vorbeifahren, die die Straßen fotografieren, müssen sich die Bürger keine Sorgen machen“, sagt Ellerbrok. Es geht UGG darum, die Beschaffenheit zum Beispiel der Bürgersteige für die Erdarbeiten zu erfassen, aber auch darum, die Lage und Wohneinheiten der Häuser klar für die Planungen strukturieren zu können.



Ellerbrok verweist zudem darauf, dass UGG keine bestehenden Glasfaser-Leitungen „überbauen“ wird. Dort, wo die Telekom bereits Glasfasernetz in den Boden gebracht hat, wird UGG nicht aktiv werden. Aber dort, wo die Telekom nur Verteilerstationen aufgebaut hat, im Boden aber noch Kupferkabel liegt (Vectoring-Modell), da wird UGG überbauen und die Glasfaserleitungen in den Boden einbringen. UGG implementiere in Lüdenscheid so eine moderne und zukunftssichere Glasfaserinfrastruktur direkt bis ins Haus oder in die Wohnung (Fiber To The Home, kurz FTTH) in Ein- und Mehrparteienhäusern, heißt es vom Unternehmen. Ob die Bürger die Möglichkeit wahrnehmen, demnächst übers schnelle Glasfasernetz ins Internet zu gehen, bleibt danach ihnen überlassen.



Klar ist: UGG ist ein Joint Venture von Telefónica und Allianz. Der Investor ist dabei neben der Allianz Telefónica Spain, als Provider von Telefónica Deutschland allerdings ist hier O2 im Spiel. Wer sich das Glasfasernetz von UGG kostenlos von der Straße bis ins Haus verlegen lässt (sogenannte Hausanschlüsse), der wird in den ersten 24 Monaten einen Vertrag mit dem Provider O2 abschließen müssen (XXL 74,99 Euro, XL 49,99, L 39,99/bevorzugt gebucht, M 34,99 Euro).



Zwar ist es ein „offenes System“, sodass nach den 24 Monaten auch Verträge mit anderen Providern möglich sind. Zunächst einmal aber ist O2 am Zug und will die Früchte der eigenen Investition ernten. „Mit welchen Providern nachher Verträge für diesen Bereich abgeschlossen worden sind, wird man sehen“, sagt Ellerbrok. UGG wird sein Netz dann praktisch an andere Provider vermieten. Die Telekom ist bislang noch nirgendwo in Deutschland Vertragspartner von UGG.



Klar ist auch: Wer sich erst in zwei, drei oder fünf Jahren dafür entscheidet, sich Glasfaser von der Straße zum eigenen Haus legen zu lassen, wird dann für diese Arbeiten wohl bezahlen müssen. Da es mit Erdarbeiten verbunden ist, kann hier möglicherweise ein vierstelliger Betrag auf den Nutzer zukommen.

Zwei Informationsveranstaltungen im Kulturhaus

UGG steht für Informationen zum neuen Netz und für die Klärung aller wichtigen Fragen bereit. Um direkt miteinander ins Gespräch zu kommen, findet am 10. August, um 19 Uhr im Kulturhaus Lüdenscheid (Theatersaal) eine Informationsveranstaltung statt.

Hier erhalten Teilnehmer erste Informationen zu zum Ablauf der Bauarbeiten und zu den aktuell zur Verfügung stehenden Tarifen des Internetanbieters O2.

Interessierte Bürger können sich unter nachfolgendem Link zum OnlineInfoabend anmelden: https://ugg-events.com/100823-2.

Eine zweite Informationsveranstaltung ist für den 5. September ebenfalls um 19 Uhr geplant.