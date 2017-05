24-jährige Lüdenscheiderin wird beim Umzug bestohlen

Lüdenscheid - Dieser Umzug wird einer 24-jährigen Lüdenscheiderin in nicht so guter Erinnerung bleiben. Noch unbekannte Diebe haben ihren Ofen und das Kabel ihres Kühlschranks gestohlen.

Die Lüdenscheiderin hatte am Montagabend gegen 19.30 Uhr einen Kühlschrank sowie einen Ofen zum Abtransport an der Schützenstraße abgestellt. In einem kurzen, unbeobachteten Moment entwendeten noch unbekannte Diebe den Ofen. Zudem durchtrennten sie am Kühlschrank das Elektrokabel.

Zeugen sahen auf der Schützenstraße einen blauen Transporter, in der ein Mann und eine Frau saßen, die möglicherweise als Tatverdächtige in Betracht kommen. Der Mann Person war etwa 50 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er hatte graue Haare und eine kräftige Statur. Die Frau war ebenfalls etwa 50 Jahre alt, wird als "dick" beschrieben. Sie trug zur Tatzeit ein kariertes Kopftuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 0 23 51/90 99 0 entgegen.