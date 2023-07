2315 Verstöße gegen Lkw-Durchfahrtsverbot festgestellt und geahndet

Von: Olaf Moos

Vor allem an den Autobahn-Anschlussstellen Lüdenscheid Nord und Mitte erwischen die Polizeikräfte zahlreiche Lastwagenfahrer, die unberechtigt durch Lüdenscheid rollen. © Olaf Moos

Vier Wochen nach Inkrafttreten des Lkw-Durchfahrtsverbotes für Lüdenscheid zieht die Polizei ein weiteres Fazit ihrer Großkontrollen. Demnach haben die Beamten insgesamt 2315 Trucker erwischt, die unberechtigt im Stadtgebiet unterwegs waren.

Lüdenscheid - Rund 200 Einsatzkräfte aus Lüdenscheid und anderen Polizeibehörden haben in den zurückliegenden Wochen sieben Kontrollstellen betrieben, unter anderem an den drei Autobahn-Anschlussstellen. Dabei lag das Augenmerk der Beamten, die auch vom städtischen Ordnungsamt unterstützt werden, nicht nur auf der Einhaltung des Durchfahrtsverbotes für Fahrzeuge, die schwerer als 3,5 Tonnen sind.

In diesen vier Wochen haben die Polizisten nach Auskunft der Behörde 14.027 Lastwagen kontrolliert. Von den gestoppten Fahrern konnten 3879 eine Ausnahmegenehmigung der Stadt vorweisen. 2315 Lkw-Fahrer verstießen gegen das Durchfahrtsverbot. Davon waren 1577 Fahrer mit Lastwagen mit ausländischen Zulassungen unterwegs.

Hinzu kamen diverse weitere Verstöße, darunter zum Beispiel 72 gegen Sozialvorschriften - also Vergehen gegen die gesetzlich vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten. In 113 Fällen war die Ladung mangelhaft gesichert. Drei Fahrer waren unter Alkoholeinfluss am Steuer unterwegs, fünf hatten vor Fahrtantritt illegale Drogen konsumiert.

23 Verkehrsteilnehmer waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs. 47 Mal musste wegen technischer Mängel die Weiterfahrt untersagt werden. 16 Fahrzeuge wurden komplett stillgelegt.