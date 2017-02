23-Jähriger aus Lüdenscheid beleidigt und bedroht Polizisten

Lüdenscheid - Keine Arbeit, dafür wilde Trinkgelage und neun Vorstrafen auf dem Buckel. Im November vergangenen Jahres hat der Lüdenscheider (23) sich mit einer heftigen Beschimpfung von Polizisten seine jüngste Entgleisung geleistet.

Deswegen saß der Bergstädter am Freitag auf der Anklagebank im Lüdenscheider Amtsgericht. Spürbare Reue überkam ihn dabei nicht. Rückblende. Im November 2016 ist der Mann abends zusammen mit einem Freund zu Fuß in der Stadt unterwegs. Beide sind stark alkoholisiert. Der Freund so stark, dass er sprach- und bewegungsunfähig zu Boden sackt. Der 23-Jährige ruft dann die Polizei zu Hilfe – um die Beamten kurz nach deren Eintreffen ohne ersichtlichen Grund wüst zu beleidigen. Kleine Kostprobe der Wortwahl: „Drecksbullen, euch mache ich fertig. Nur tot seid ihr gut.“ Außerdem versucht er, eine Polizistin mit einem Ellbogenstoß zu treffen – was aber misslingt. Derweil liegt besagter Kumpan des Aggressors weiter hilflos auf der Erde.

So schilderten am Freitag Polizeibeamte die damalige Szenerie. Auch der 23-Jährige selbst stritt das Geschehen nicht ab. Richtig erinnern konnte sich aber nicht. Keine Überraschung – zu jenem Zeitpunkt hatte er 2,5 Promille Alkohol im Blut, wie sich nach seinem Abtransport zur Wache herausstellte. Ironische Anmerkung von Richterin Kristina Thies: „Ganz schön sportlich, dieser Alkoholisierungsgrad.“

Thies verurteilte den Mann zu einer Geldstrafe von 1200 Euro, zahlbar in 80 Tagessätzen. Die Einschätzung der Richterin angesichts des wortkargen und gleichgültigen Auftretens des 23-Jährigen: „Wenn Sie so weitermachen, sitzen Sie bald im Gefängnis. Ob das Ihr Ziel ist, weiß ich nicht.“

Rubriklistenbild: © dpa