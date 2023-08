229 Meter hoch: Zwei neue Windräder für Lüdenscheid geplant

Von: Jan Schmitz

Der Energieversorger Mark-E plant den Bau von drei Windkraftanlagen an der Grenze zu Kierspe. Das könnte die Produktion von Windenergie in Lüdenscheid mehr als verdoppeln.

Lüdenscheid/Kierspe – Die Pläne sind weit fortgeschritten. Nach dem Willen des Energieversorgers Mark-E sollen an der Grenze zwischen Lüdenscheid und Kierspe drei neue Windkraftanlagen gebaut werden, zwei davon auf Lüdenscheider Stadtgebiet.

Werden die Windräder Realität, würde sich die Produktion von grüner Energie aus Wind in Lüdenscheid mehr als verdoppeln.

Bislang stehen in der Bergstadt – anders als es der Name vermuten lässt – lediglich zwei Windkraftanlagen: Seit 1997 dreht sich in Gevelndorf (Leisberg) ein 84 Meter hohes Rad vom Typ Micon M 1800 mit einer Nennleistung von 600 Kilowatt im Wind.

20 Jahre später nahm dann die Windkraft Versetalsperre GmbH & Co. KG – ein Zusammenschluss von Mark-E und Stadtwerken Iserlohn – eine 193 Meter Anlage vom Typ Enercon E-115 an der Versetalsperre in Betrieb – mit einer Nennleistung von drei Megawatt.

Wind gibt es am Kälberberg genug, wie unser © graf bei Regenwetter am Montag feststellen musste. Foto: Cedric Nougrigat

Die nun geplanten Windräder vom Typ Enercon E-138 haben noch einmal eine andere Dimension. Ihre Standorte befinden sich am Kälberberg auf einer Höhe zwischen 479 und 500 Metern NN und ragen von dort weitere 229 Meter in die Höhe. Die elektrische Leistung beträgt je Anlage 4,26 Megawatt.

Alle drei Windkraftanlagen zusammen kommen auf mehr als 12 Megawatt. Das reicht, um im optimalen Fall etwa 8000 Haushalte ein Jahr lang mit grünem Strom zu versorgen. Die Windräder wären weithin sichtbar – unter anderem vom Homertturm und vom Stilleking aus.

Neue Windräder in Lüdenscheid: Standort bereits vor zehn Jahren im Gespräch

Bereits im April 2013 wurde der Kälberberg von der Enervie AG als potenzieller Standort für Windenergieanlagen ins Gespräch gebracht. Damals war auf dem Höhenzug ein großer Windpark mit fünf mittelgroßen Windräder vorgeschlagen worden. Zehn Jahre später ist daraus ein kleiner Windpark mit drei großen Anlagen geworden.

Die Mark-E – 100-Prozent-Tochter der Enervie – hat die Ursprungsplanungen weiterentwickelt. Nach Jahren der Vorbereitung läuft nun seit Montag die Auslegungsfrist für die Beteiligung der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens.

Die sind laut durchgeführter Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) groß, aber nicht so groß, dass sie mit den gesetzlichen Umweltanforderungen unvereinbar wäre.

Die Standorte der drei Windkraftanlagen befinden sich westlich der A45. Die in der Grafik linken Windräder befinden sich auf Lüdenscheider Stadtgebiet. © Stefan Herholz

„Die Errichtung der Windkraftanlagen am Kälberberg geht für Mark-E mit der Auslegung in die nächste Stufe der Planung. Es ist für uns ein wichtiges Erneuerbare-Energien-Projekt für Südwestfalen. Mark-E ist nicht nur regionaler Energieversorger, sondern treibt auch die Energiewende in Sachen klimafreundlicher Stromerzeugung in der Region voran“, erklärt Enervie-Sprecher Alexander ten Hompel.

Die Planungen für die Windkraftanlagen liefen entsprechend mit Hochdruck weiter: So wird ein Windgutachten erstellt und der Anschluss der Anlagen an das Stromnetz projektiert. Die elektrische Energie soll entlang von Wirtschaftswegen über eine fünf Kilometer lange Kabeltrasse bis zur Neuenhofer Straße in Lüdenscheid abgeleitet werden.

Im Rahmen der nun ausliegenden Umweltverträglichkeitsprüfung hatten die Gutachter die Auswirkungen der drei Windenergieanlagen (WEA) hinsichtlich der verschiedenen Schutzgüter zu bewerten.

Während die Entfernung zur Wohnbebauung „ausreichend groß“ sei und die Erholungs- und Freizeitfunktion „nicht direkt beeinträchtigt“ werde, stufen die Prüfer die Auswirkungen aufs Landschaftsbild als mittel bis sehr hoch ein.

Durch das bestehende Windrad an der Versetalsperre gebe es allerdings „eine zu berücksichtigende Vorbelastung des homogenen Landschaftsbilds“.

Neue Windräder in Lüdenscheid: Erhebliche Folgen für die Tierwelt

Erheblich sind die Folgen auch für die Fauna. Insgesamt 54 Vogelarten wurden nachgewiesen, darunter die überdurchschnittlich gefährdeten Rotmilan und Schwarzstorch. Um Baumpieper, Feldlerche, Habicht, Schwarzspecht, Star, Waldkauz und Waldlaubsänger und Co. nicht zu stören, darf zudem nur außerhalb der Brutzeiten gebaut werden.

Für die geschützte Feldlerche muss ein Ausgleichsrevier geschaffen werden. Damit die sechs Fledermausarten kein Barotrauma erleiden oder mit dem Windrad kollidieren, müssen die Betriebszeiten eingeschränkt werden. Einen Nachweis für Haselmaus und Wildkatze fanden die Gutachter am Kälberberg zwar nicht, weil sie dort potenziell aber vorkommen könnten, wurden auch für ihren Schutz Auflagen erlassen.

Die Gutachter kommen zudem zu dem Schluss, dass Bau und Betrieb der zwei Lüdenscheider Windkraftanlagen deutlich weniger in Natur und Umwelt eingreifen als das Pendent auf Kiersper Seite. Gegebenenfalls sei dieses separat zu genehmigen, heißt es.

Die Pläne für den Windpark Kälberberg werden bis zum 28. August allerdings zunächst als Gesamtprojekt ausgelegt – bei der Stadt Lüdenscheid, der Stadt Kierspe und beim Märkischen Kreis. Ursprünglich sollten alle drei Windräder bereits im Juni 2024 stehen.

Das wird nicht zu halten sein, wie Alexander ten Hompel betont: „Durch das umfangreiche Genehmigungsverfahren hat Mark-E die geplante Inbetriebnahme auf Ende 2024 geschoben.“ Dieses Datum sei auch aufgrund aktueller Lieferzeiten realistisch.

Die Stadt Lüdenscheid selbst sieht auf ihrer Fläche sogar das Potenzial für bis zu sieben Windkraftanlagen.