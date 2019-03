2022 beginnt der große Führerschein-Tausch: Das müssen Sie wissen

Es sind nicht nur die Kosten. Man wird mit Klasse III ausserdem in die neuen Führerscheinklassen eingeteilt

und die wurden von der Regierung Kohl leider nicht optimal verhandelt. So wird in NRW offenbar anders als in Rheinland-Pfalz Klasse III in die Klasse BCE79 nur auf Antrag umgeschrieben und um die ggf. wichtige Fahrerlaubnis für Trecker zu behalten benötigt ein Klasse III-Inhaber sogar zusätzliche Bescheinigungen, dass er in der Landwirtschaft tätig ist, die z.T. gar nicht so einfach für alle Betroffenen zu beschaffen sind, denn nicht alle sind Vollerwerbslandwirte bzw. Verwandte bzw. Verschwägerte müssen dabei ggf. mitwirken.

(Das zeigen vor Gericht verhandelte abgelehnte Fälle.)

Der Antrag auf diese besonderen Klassen muss nach einem Gerichtsurteil schon beim Umschreibe-Antrag gestellt werden.

Wenn man dabei nicht aufpasst, kann man sonst bei einer Fahrt auf dem eigenen Hof ein dickes Strafverfahren an den Hals bekommen und letztlich sogar mit Haftstrafen bestraft werden (die Gefängnisse vielerorts sind nach Angaben einer befreundeten Kriminologin voll von solchen Leuten mit Haftstrafe wegen solchen "Fahrens ohne Fahrerlaubnis"). Ein späteres Nachholen der Fahrerlaubnis ist bestimmt nicht leicht, denn dabei wird z.B. rückwärts Einparken mit Anhänger auf einem engen Parkplatz in der Stadt verlangt (wer macht sowas mit einem Trecker in der Praxis...).